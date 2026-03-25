В России ввели новый ГОСТ с требованиями к качеству соцуслуг
Росстандарт принял новый ГОСТ на качество социальных услуг, в котором установил четкие требования к сотрудникам организаций соцобслуживания, выяснило РИА... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T01:05:00+03:00
https://ria.ru/20260226/evraev-2077018096.html
https://ria.ru/20260305/sotsuslugi-2078659550.html
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на качество социальных услуг, в котором установил четкие требования к сотрудникам организаций соцобслуживания, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
Новые требования вступят в силу с сентября текущего года, они вводят четкую классификацию персонала организаций соцобслуживания: он подразделяется на административно-управленческий, основной и вспомогательный.
"Принятие новой редакции стандарта направлено на обеспечение единообразия квалификационных требований, повышение качества кадрового состава организаций социального обслуживания и, как следствие, улучшение качества предоставляемых социальных услуг", - прокомментировали в Росстандарте
ГОСТ ввел детальные требования к обязанностям и компетенциям работников. Помимо этого, введены критерии оценки персонала. Требования также устанавливают минимум, который следует соблюдать организациям соцобслуживания.
"ГОСТ призван помочь обеспечить предоставление социальных услуг и социальной помощи на самом высоком уровне. Таким образом, он создает условия для повышения уровня социального благополучия граждан", - заключили в Росстандарте.