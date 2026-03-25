В Госдуме предложили упростить получение пенсионных выплат - РИА Новости, 25.03.2026
18:11 25.03.2026 (обновлено: 18:14 25.03.2026)
В Госдуме предложили упростить получение пенсионных выплат
В Госдуме предложили упростить получение пенсионных выплат - РИА Новости, 25.03.2026
В Госдуме предложили упростить получение пенсионных выплат
Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Олег Леонов, Роза Черемис и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили внедрить единый порядок начисления и... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T18:11:00+03:00
2026-03-25T18:14:00+03:00
общество
россия
россия
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Общество, Россия
В Госдуме предложили упростить получение пенсионных выплат

В ГД предложили ввести единый порядок соцвыплат пенсионерам через одно ведомство

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Олег Леонов, Роза Черемис и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили внедрить единый порядок начисления и перечисления всех пенсионных выплат через одно ведомство и в рамках одного платежного механизма.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минтруда Антону Котякову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающих обязательную передачу полномочий по установлению и выплате социальной доплаты к пенсии территориальным органам Социального фонда Российской Федерации во всех субъектах Российской Федерации. Это позволит обеспечить единый порядок начисления и перечисления всех пенсионных выплат через одно ведомство и в рамках одного платежного механизма", - сказано в обращении.
Реализация инициативы, по мнению авторов, обеспечит равные условия для пенсионеров независимо от региона проживания, а получение всех пенсионных выплат в одном месте и в составе единого перечисления повысит удобство и социальную защищённость пожилых граждан.
Депутаты напомнили, что в настоящее время в ряде регионов социальная доплата к пенсии с 2026 года будет устанавливаться и выплачиваться территориальными отделениями Соцфонда РФ. По их словам, нововведение направлено на упрощение порядка назначения выплат и снижение нагрузки на органы социальной защиты населения.
Они отметили, что реализация данной модели предусмотрена не во всех регионах, а только в тех регионах, которые заключат соответствующие соглашения с Соцфондом о передаче полномочий.
Парламентарии уточнили, что на практике в ряде субъектов РФ региональная социальная доплата к пенсии продолжает перечисляться отдельно от основной пенсии, что создаёт для пенсионеров дополнительные сложности.
"Пожилые граждане вынуждены учитывать два различных поступления, отслеживать разные даты зачисления средств и обращаться в разные ведомства при возникновении вопросов. Такая система вызывает путаницу, особенно у лиц преклонного возраста, и снижает удобство получения социальной поддержки", - добавили они.
