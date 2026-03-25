В Госдуме предложили упростить получение пенсионных выплат

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Олег Леонов, Роза Черемис и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили внедрить единый порядок начисления и перечисления всех пенсионных выплат через одно ведомство и в рамках одного платежного механизма.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минтруда Антону Котякову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающих обязательную передачу полномочий по установлению и выплате социальной доплаты к пенсии территориальным органам Социального фонда Российской Федерации во всех субъектах Российской Федерации. Это позволит обеспечить единый порядок начисления и перечисления всех пенсионных выплат через одно ведомство и в рамках одного платежного механизма", - сказано в обращении.

Реализация инициативы, по мнению авторов, обеспечит равные условия для пенсионеров независимо от региона проживания, а получение всех пенсионных выплат в одном месте и в составе единого перечисления повысит удобство и социальную защищённость пожилых граждан.

Депутаты напомнили, что в настоящее время в ряде регионов социальная доплата к пенсии с 2026 года будет устанавливаться и выплачиваться территориальными отделениями Соцфонда РФ . По их словам, нововведение направлено на упрощение порядка назначения выплат и снижение нагрузки на органы социальной защиты населения.

Они отметили, что реализация данной модели предусмотрена не во всех регионах, а только в тех регионах, которые заключат соответствующие соглашения с Соцфондом о передаче полномочий.

Парламентарии уточнили, что на практике в ряде субъектов РФ региональная социальная доплата к пенсии продолжает перечисляться отдельно от основной пенсии, что создаёт для пенсионеров дополнительные сложности.