04:13 25.03.2026
В Госдуме предложили освободить пенсионеров от оплаты вывоза ТКО
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложили освободить пенсионеров от оплаты вывоза твёрдых коммунальных отходов.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минстроя Иреку Файзуллину есть в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность освобождения от внесения платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами граждан, достигших пенсионного возраста. Такое освобождение возможно при условии, что среднедушевой доход семьи указанного гражданина не превышает двух уровней регионального минимального размера оплаты труда", - говорится в документе.
Лидер "Справедливой России" отметил, что в некоторых регионах пенсионеры получают льготы на вывоз мусора, как, например, в Москве и Московской области.
"В некоторых субъектах они зависят от возраста пенсионера, состава семьи, условий проживания и характеристик жилого помещения. То есть единых федеральных правил нет, всё зависит от финансовых возможностей территорий, а поскольку денег в региональных бюджетах не хватает, то и льготы предоставляют далеко не везде", – сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, следующая проблема касается правил начисления платы: она не зависит от объёма выбрасываемого мусора, за вывоз отходов пенсионеры платят по нормативу.
"Тариф определяется исходя из количества зарегистрированных в квартире граждан: пенсионеров, детей и работающих членов семьи. Получается "средняя температура по больнице", и в наиболее уязвимом положении оказываются одиноко проживающие преклонного возраста", - уточнил парламентарий.
Как пояснила РИА Новости Лантратова, сегодня меры поддержки пожилых граждан в этой сфере сильно различаются от региона к региону.
"Дополнительно проблему усиливает сама структура расходов пожилых людей. По данным прошлогоднего исследования НИУ ВШЭ, граждане старше 70 лет направляют более 80% своих доходов на базовые потребности, включая оплату ЖКУ, при этом коммунальные платежи остаются одной из ключевых статей расходов", - сказала она.
Депутат отметила, что инициатива поможет снизить финансовую нагрузку на пожилых людей и поддержит тех, кто действительно нуждается.
