БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Верховный суд Германии вынес решение об аресте обвиняемой якобы в шпионаже в пользу России гражданки Румынии, сообщила федеральная прокуратура ФРГ.
«
"Следственный судья Верховного суда сегодня исполнил ордер на арест в отношении гражданки Румынии Аллы С.", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как утверждают немецкие правоохранители, задержанные якобы могли заниматься на территории Германии агентурной деятельностью в пользу России. Их обвиняют, в частности в слежке за поставщиком беспилотников и компонентов к ним на Украину.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой.