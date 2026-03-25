В ФРГ арестовали гражданку Румынии, обвиняемую в шпионаже в пользу России

БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Верховный суд Германии вынес решение об аресте обвиняемой якобы в шпионаже в пользу России гражданки Румынии, сообщила федеральная прокуратура ФРГ.

Во вторник федеральная прокуратура ФРГ заявила о задержании двух иностранцев, граждан Румынии Украины . По данным ведомства, они подозреваются в работе на спецслужбы РФ , при этом никаких доказательств на этот счет не приводилось.

« "Следственный судья Верховного суда сегодня исполнил ордер на арест в отношении гражданки Румынии Аллы С.", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как утверждают немецкие правоохранители, задержанные якобы могли заниматься на территории Германии агентурной деятельностью в пользу России. Их обвиняют, в частности в слежке за поставщиком беспилотников и компонентов к ним на Украину.

РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.