В Москве пройдет семинар для проминвесторов и предпринимателей

Гарбузов: в Москве пройдет семинар для проминвесторов и предпринимателей

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Семинар для промышленных инвесторов и предпринимателей пройдет 31 марта в столице, мероприятие будет посвящено возможностям размещения производств в городе, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

На семинаре, по словам министра, участники узнают, как статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" и технопарка помогает бизнесу масштабироваться, оптимизировать налоговую нагрузку и запускать новые высокотехнологичные продукты.

"Особая экономическая зона "Технополис Москва" — центр притяжения для высокотехнологичных предприятий. Именно здесь сосредоточены современные инновационные заводы и строится больше всего новой промышленной инфраструктуры. Сегодня это более 240 компаний и свыше 30 тысяч рабочих мест. Такие результаты стали возможны благодаря поддержке города", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что резиденты особой экономической зоны на 10 лет освобождаются от имущественного, транспортного и земельного налогов, а налог на прибыль для них составляет всего 2%.

Таким образом, на 10 площадках ОЭЗ сосредоточены передовые производства полного цикла: от микроэлектроники и фотоники до биотехнологических лекарств и электротранспорта.

Продолжат тему специалисты департамента предпринимательства и инновационного развития, которые расскажут о мерах поддержки для резидентов технопарков. Участники семинара узнают, какие преференции доступны компаниям, которые занимаются передовыми разработками, и как эффективно встроиться в кластерную структуру города.

Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Поэтому после выступлений запланирована сессия вопросов и ответов, где любой гость сможет обсудить с экспертами конкретные бизнес-кейсы.

Семинар состоится в рамках цикла из 10 мероприятий, проходящих на новой современной площадке Дома русского бильярда "Москва". Запланированные темы: финансовые меры поддержки, участие в городских торгах, выход на экспортные рынки и многие другие. Первый семинар, который посвящен механизмам подключения к инженерным сетям города, доступен в записи на Инвестпортале Москвы. Там же можно ознакомиться с полным расписанием мероприятий.