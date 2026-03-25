ФСБ показала видео задержания россиян, причастных к поджогам

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик с кадрами задержания граждан РФ, причастных к поджогам заправок и мошенничеству с целью вовлечения в диверсионно-террористическую деятельность.

В среду ФСБ России сообщила о задержании четырех подростков, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги в Московском регионе, а также четырех россиян, причастных к организации работы sim-боксов.

Видеоролик начинается с кадров, где показаны поджоги четырьмя несовершеннолетними заправочной станции, отдела полиции, вышки сотовой связи и банкомата.

Завершается ролик задержанием четырех граждан РФ, причастных к организации работы sim-боксов, обеспечивающих функционирование нелегальных каналов связи, используемых спецслужбами Украины