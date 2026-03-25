ФСБ показала видео задержания россиян, причастных к поджогам - РИА Новости, 25.03.2026
11:27 25.03.2026
ФСБ показала видео задержания россиян, причастных к поджогам
ФСБ России опубликовала видеоролик с кадрами задержания граждан РФ, причастных к поджогам заправок и мошенничеству с целью вовлечения в... РИА Новости, 25.03.2026
В мире, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала видео задержания россиян, причастных к поджогам

ФСБ показала кадры задержания россиян, причастных к поджогам и мошенничеству

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик с кадрами задержания граждан РФ, причастных к поджогам заправок и мошенничеству с целью вовлечения в диверсионно-террористическую деятельность.
В среду ФСБ России сообщила о задержании четырех подростков, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги в Московском регионе, а также четырех россиян, причастных к организации работы sim-боксов.
Видеоролик начинается с кадров, где показаны поджоги четырьмя несовершеннолетними заправочной станции, отдела полиции, вышки сотовой связи и банкомата.
Завершается ролик задержанием четырех граждан РФ, причастных к организации работы sim-боксов, обеспечивающих функционирование нелегальных каналов связи, используемых спецслужбами Украины.
По информации ФСБ России, в отношении этих лиц возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205 (террористический акт), части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), части 2 статьи 213 (хулиганство) и статье 274.3 (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции) УК РФ.
