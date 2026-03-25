ФСБ задержала подростков, подозреваемых в поджогах в Подмосковье

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Задержаны четыре подростка, совершившие по заданиям украинских спецслужб поджоги в Московском регионе, а также четыре россиянина причастные к организации работы sim-боксов, возбуждены уголовные дела, в том числе о теракте, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"В Московском регионе пресечена деятельность четырех несовершеннолетних, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы, а также четырех граждан России, причастных к организации работы sim-боксов, обеспечивающих функционирование нелегальных каналов связи, используемых спецслужбами Украины для осуществления мошенничества и вовлечения граждан нашей страны в диверсионно-террористическую деятельность", - говорится в сообщении.
Задержанные подростки общались с девушками в Telegram, отправляя координаты школ и торговых центров. После этого им звонили мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и угрожали уголовной ответственностью за помощь противнику, склоняя к противоправным действиям под предлогом "проверки антитеррористической защищенности".
Организаторы работы sim-боксов, как уточняется, действовали за деньги от зарубежных кураторов. Их действия также могут быть квалифицированы как содействие терроризму и государственной измене, что грозит пожизненным сроком, подчеркнули в ФСБ.