19:35 25.03.2026
Форум о цифровизации ресурсоснабжающих организаций прошел в Подмосковье
В Подмосковье прошел форум "Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 25.03.2026
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев на форуме о цифровизации ресурсоснабжающих организаций
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Подмосковье прошел форум "Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Площадкой стал Дом правительства Московской области. Здесь собрались представители отрасли, эксперты ЖКХ из разных регионов, чтобы обсудить новые стандарты качества и обменяться опытом. В программе – тематические секции и пленарная дискуссия, которую открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Подобная работа, мозговые штурмы, изучение новых технологий позволяют нам управлять очень сложной, большой системой ЖКХ", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
По его словам, важно, чтобы ресурсоснабжающие организации стали настоящими партнерами, с которыми можно говорить на одном языке. Губернатор подчеркнул, что предприятия отрасли делают важное дело, в том числе автоматизируют процессы.
"Хочу поблагодарить те РСО, что вносят лепту в обновление коммунальной инфраструктуры в регионе. Также компанию "Мособлгаз", стоящую в авангарде многих процессов, которые можно брать за образец и стандартизировать. Нам очень важно и дальше совершенствовать эту систему, чтобы аварий было как можно меньше", – сказал Воробьев.
На форуме отметили, что ресурсоснабжающие организации – основное звено в системе ЖКХ, и ключевая задача – сделать его прочным и устойчивым, убрать архаичные методы работы и внедрить все самое технологичное и современное. Основным инструментом трансформации являются цифровизация и искуственный интеллект.
Такие проекты в Московской области уже работают. Один из них – "Цифровая котельная". В прошлом году вместе с правительством России был запущен эксперимент по переводу документов ресурсоснабжающих организаций в электронный вид. Пилотный проект охватил пять округов – Балашиху, Подольск, Мытищи, Одинцово, Можайск – и 331 котельную. В 2026 году к системе подключат еще 200 организаций и 380 управляющих компаний. Благодаря этому будет создан единый цифровой контур эксплуатации на уровне всего региона, что позволит эффективнее использовать данные для подготовки к отопительному сезону, а также для контроля, анализа и прогнозирования. Опыт Подмосковья признали удачным.
Искусственный интеллект планируют применять в модернизации ЖКХ. Он будет обрабатывать и проверять документы для строительства современных блочно-модульных котельных (БМК), а также согласовывать схемы и готовить расчеты.
В августе 2025 года в Подмосковье заработал Единый центр управления ЖКХ. На одной площадке объединили три профильных министерства – ЖКХ, энергетики и чистоты – и все ключевые ресурсные организации. Система круглосуточно собирает данные с датчиков на 3,5 тысячи котельных и тепловых пунктах, а также всю информацию из диспетчерских, муниципальных ЕДДС и внутренних систем РСО. Это позволяет быстро реагировать на аварии и устранять их. В частности, за счет проведенной работы этой зимой было значительно меньше сбоев, чем в предыдущие годы.
Датчики телеметрии и приборы учета ставят и на объектах водоснабжения и водоотведения: водозаборных узлах, канализационных насосных станциях, очистных. В 2025 году узлы оснастили 2 035 системами мониторинга, водопроводные насосные станции – 125.
В 2025 РСО передали 350 единиц спецтехники: аварийно-спасательные машины, илососы, манипуляторы. В этом году планируют закупить еще не менее 250.
Параллельно в области внедрили единый стандарт работы ресурсоснабжающих организаций – за основу взят опыт "Мособлгаза". Стандарт включает десять показателей: усиление аварийных бригад и диспетчерских, техническое перевооружение, создание центра управления, автоматизацию и цифровизацию процессов. На такой формат уже перешли все муниципальные РСО.
