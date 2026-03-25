Более шести тысяч финнов въехали в Россию в 2025 году
Более шести тысяч финнов въехали в Россию в 2025 году - РИА Новости, 25.03.2026
Более шести тысяч финнов въехали в Россию в 2025 году
Более 6 тысяч финнов въехали в Россию в 2025 году, несмотря на то, что Финляндия закрыла границы с РФ, следует из статистических данных, имеющихся в... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T02:24:00+03:00
2026-03-25T02:24:00+03:00
2026-03-25T02:24:00+03:00
россия
финляндия
москва
мария захарова
дмитрий песков
россия
финляндия
москва
россия, финляндия, москва, мария захарова, дмитрий песков
Россия, Финляндия, Москва, Мария Захарова, Дмитрий Песков
Более шести тысяч финнов въехали в Россию в 2025 году
РИА Новости: в РФ в 2025 году въехало более шести тысяч финнов
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Более 6 тысяч финнов въехали в Россию в 2025 году, несмотря на то, что Финляндия закрыла границы с РФ, следует из статистических данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Граница между Финляндией
и Россией
закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления.
Согласно статистическим данным, за весь 2025 год российскую госграницу пересекли 6023 гражданина Финляндии, из них 2,4 тысячи совершили частный визит, 1,6 тысячи – деловой, чуть более полутора тысяч финнов приезжали на работу, 33 человека – по учебе.
Более 2,3 тысячи граждан Финляндии приезжали в Россию на автомобиле, 943 человека воспользовались авиатранспортом. Чаще всего финны пересекали российскую границу в пешем порядке – 2717 человек.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы
неприемлемы.