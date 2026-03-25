Более шести тысяч финнов въехали в Россию в 2025 году

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Более 6 тысяч финнов въехали в Россию в 2025 году, несмотря на то, что Финляндия закрыла границы с РФ, следует из статистических данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Граница между Финляндией Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления.

Согласно статистическим данным, за весь 2025 год российскую госграницу пересекли 6023 гражданина Финляндии, из них 2,4 тысячи совершили частный визит, 1,6 тысячи – деловой, чуть более полутора тысяч финнов приезжали на работу, 33 человека – по учебе.

Более 2,3 тысячи граждан Финляндии приезжали в Россию на автомобиле, 943 человека воспользовались авиатранспортом. Чаще всего финны пересекали российскую границу в пешем порядке – 2717 человек.

Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.