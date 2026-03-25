Блогера, прокатившегося на Ferrari по набережной в Ростове, оштрафовали - РИА Новости, 25.03.2026
22:32 25.03.2026
Блогера, прокатившегося на Ferrari по набережной в Ростове, оштрафовали
Блогера, прокатившегося на Ferrari по набережной в Ростове, оштрафовали - РИА Новости, 25.03.2026
Блогера, прокатившегося на Ferrari по набережной в Ростове, оштрафовали
Госавтоинспекция оштрафовала блогера Николая Василенко, который проехал на Ferrari по набережной в Ростове-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T22:32:00+03:00
2026-03-25T22:32:00+03:00
ростов-на-дону, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), telegram, происшествия, ростов
Ростов-на-Дону, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Telegram, Происшествия, Ростов
Блогера, прокатившегося на Ferrari по набережной в Ростове, оштрафовали

Прокатившегося на Ferrari по набережной в Ростове блогера оштрафовали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Госавтоинспекция оштрафовала блогера Николая Василенко, который проехал на Ferrari по набережной в Ростове-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее Василенко опубликовал видео, на котором катается на красном Ferrari по ростовской набережной со словами "нам можно, Ferrari можно на набережную".
По информации Волк, движение на автомобиле по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам - это неуважение к окружающим и нарушение закона. "Именно такой случай произошел в Ростове-на-Дону, где местный блогер на спортивном автомобиле премиум-класса проехал по тротуару городской набережной", - написала она в Telegram.
Волк добавила, что видеозапись поездки, которая угрожала жизни и здоровью пешеходов, была опубликована в Интернете. "Сотрудниками Госавтоинспекции водитель привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ", - отметила она. Статья предусматривает штраф в размере 2 тысячи рублей.
Ростов-на-ДонуИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)TelegramПроисшествияРостов
 
 
