Блогера, прокатившегося на Ferrari по набережной в Ростове, оштрафовали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Госавтоинспекция оштрафовала блогера Николая Василенко, который проехал на Ferrari по набережной в Ростове-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее Василенко опубликовал видео, на котором катается на красном Ferrari по ростовской набережной со словами "нам можно, Ferrari можно на набережную".

По информации Волк , движение на автомобиле по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам - это неуважение к окружающим и нарушение закона. "Именно такой случай произошел в Ростове-на-Дону , где местный блогер на спортивном автомобиле премиум-класса проехал по тротуару городской набережной", - написала она в Telegram