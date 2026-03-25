ФАС предложит меры для устранения нарушений в регулировании тарифов ЖКХ

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до 20 апреля должна предложить новые меры по устранению нарушений в сфере регулирования тарифов ЖКХ, говорится в сообщении правительства.

"По итогам обсуждения темы тарифов ЖКХ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе представить предложения по совершенствованию системы мер для устранения нарушений в сфере тарифного регулирования. Срок исполнения – не позднее 20 апреля", - пишет кабмин.