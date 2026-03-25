08:54 25.03.2026
Рютте разозлил Европу, поддержав удары США по Ирану, пишут СМИ
В мире, США, Иран, Ормузский пролив, Марк Рютте, Дональд Трамп, Кайя Каллас, НАТО, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
FT: Рютте разозлил ЕС, поддержав удары по Ирану, и усилил напряженность в НАТО

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте вызвал раздражение ряда европейских стран своей безоговорочной поддержкой операции США против Ирана, это обострило напряженность внутри альянса, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.
"Предложение Рютте о том, что европейские союзники в конечном итоге "объединятся", чтобы откликнуться на призыв президента США (Дональда Трампа - ред.) развернуть военно-морские силы в Ормузском проливе, вызвало раздражение у чиновников в нескольких европейских столицах..., что усугубило напряженность внутри НАТО по поводу того, как далеко следует заходить в уступках крупнейшему члену (альянса - ред.)", - сообщили изданию дипломаты альянса.
Как отмечает издание, помимо безоговорочной поддержки Рютте операции США против Ирана, еще больше отношения внутри НАТО осложняет "энергетический шок", вызванный этим конфликтом.
"Это ставит нас в действительно неловкое и неудобное положение ... Мы хотим продемонстрировать готовность, но также верно сказать, что мы не в состоянии каким-либо образом вовлекаться (в конфликт - ред.)", - приводит издание слова дипломата одной из стран ЕС.
Financial Times отмечает, что беспокойство во многих европейских столицах по поводу конфликта на Ближнем Востоке, который привел к резкому росту цен на нефть и газ, резко контрастирует с комментариями Рютте, который регулярно пытался угодить Трампу и похвалить его, стремясь сохранить участие США в НАТО.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
