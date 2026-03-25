Рейтинг@Mail.ru
Апогеем ситуации в ЕС должен стать блэкаут, считает Захарова - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/evropa-2082762184.html
Апогеем ситуации в ЕС должен стать блэкаут, считает Захарова
Апогеем ситуации в ЕС должен стать блэкаут, считает Захарова - РИА Новости, 25.03.2026
Апогеем ситуации в ЕС должен стать блэкаут, считает Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отметила, что апогеем европейского "флэшмоба" с отказом от российской энергии должен стать блэкаут... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T08:52:00+03:00
2026-03-25T08:52:00+03:00
европа
ближний восток
ормузский пролив
мария захарова
евросоюз
brent
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91233/60/912336044_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_4efaa4746fd14065cd944ee276584069.jpg
https://ria.ru/20260307/kollaps-2079164325.html
https://ria.ru/20260312/zaharova-2080259841.html
европа
ближний восток
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91233/60/912336044_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_b2f69b956e3ac6acb6023b2e828d5fff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, ближний восток, ормузский пролив, мария захарова, евросоюз, brent, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Европа, Ближний Восток, Ормузский пролив, Мария Захарова, Евросоюз, Brent, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Апогеем ситуации в ЕС должен стать блэкаут, считает Захарова

Захарова заявила, что апогеем ситуации в ЕС должен стать блэкаут "назло России"

© Fotolia / jamdesignФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Fotolia / jamdesign
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отметила, что апогеем европейского "флэшмоба" с отказом от российской энергии должен стать блэкаут "назло России".
"Энергетическая стратегия (главы Еврокомиссии - ред.) Урсулы фон дер Ляйен заключается в том, что необходимо использовать меньше энергии... Я считаю, что это должен быть их флешмоб, и его апогеем должен стать блэкаут. Флешмоб, переходящий в блэкаут назло России", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Дипломат отметила, что ситуация в Европе напоминает сказку про голого короля.
"Все понимают, что этот самый ЕСовский король голый, что его обманули, что он обманул себя сам, что те, кто ему шил невидимое платье, обирали его и глумились, но этот голый король продолжает шествие", - указала Захарова.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива. С начала марта нефть Brent подорожала на 40%, удерживаясь вблизи 100 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 76%.
После начала специальной военной операции страны Евросоюза ввели масштабные санкции против России, включая ограничения на импорт энергоносителей и меры по отказу от российского газа. В результате поставки были резко сокращены.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ЕвропаБлижний ВостокОрмузский проливМария ЗахароваЕвросоюзBrentВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала