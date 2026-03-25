Апогеем ситуации в ЕС должен стать блэкаут, считает Захарова

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отметила, что апогеем европейского "флэшмоба" с отказом от российской энергии должен стать блэкаут "назло России".
"Энергетическая стратегия (главы Еврокомиссии - ред.) Урсулы фон дер Ляйен заключается в том, что необходимо использовать меньше энергии... Я считаю, что это должен быть их флешмоб, и его апогеем должен стать блэкаут. Флешмоб, переходящий в блэкаут назло России", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
В МИД заявили, что Европу ждет энергетический коллапс
7 марта, 02:09
Дипломат отметила, что ситуация в Европе напоминает сказку про голого короля.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива. С начала марта нефть Brent подорожала на 40%, удерживаясь вблизи 100 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 76%.
После начала специальной военной операции страны Евросоюза ввели масштабные санкции против России, включая ограничения на импорт энергоносителей и меры по отказу от российского газа. В результате поставки были резко сокращены.