Рейтинг@Mail.ru
ЕС пытается выиграть время для перевооружения, считает финский политик - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/es-2082761470.html
ЕС пытается выиграть время для перевооружения, считает финский политик
ЕС пытается выиграть время для перевооружения, считает финский политик - РИА Новости, 25.03.2026
ЕС пытается выиграть время для перевооружения, считает финский политик
Евросоюз хочет выиграть время для собственного перевооружения под видом попыток добиться урегулирования на Украине, заявил финский политик, член партии "Альянс... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T08:45:00+03:00
2026-03-25T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
андрюс кубилюс
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
https://ria.ru/20260325/kollazh-2082749648.html
https://ria.ru/20260324/tramp-2082723631.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, андрюс кубилюс, сергей лавров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Андрюс Кубилюс, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
ЕС пытается выиграть время для перевооружения, считает финский политик

Мема: ЕС нужно время на перевооружение под видом стремления к миру на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Евросоюз хочет выиграть время для собственного перевооружения под видом попыток добиться урегулирования на Украине, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Политик прокомментировал заявление еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о том, что Киеву требуется две тысячи ракет для ЗРК Patriot и что странам ЕС необходимо начать их производство на фоне активного растрачивания ракет со стороны США в иранском конфликте.
"ЕС работает не над дипломатическим решением, а над тем, как продолжить войну и выиграть время для собственного перевооружения, причем за счет украинского народа", - написал политик на своей странице в соцсети Х.
Финский политик подчеркнул, что, поддерживая Украину вооружениями, ЕС стремится нанести России стратегическое поражение, что чревато разрушительными для блока последствиями.
В МИД РФ ранее заявляли, что недружественные страны признали невозможность "стратегического поражения" России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевАндрюс КубилюсСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала