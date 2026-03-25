МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Евросоюз хочет выиграть время для собственного перевооружения под видом попыток добиться урегулирования на Украине, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Политик прокомментировал заявление еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о том, что Киеву требуется две тысячи ракет для ЗРК Patriot и что странам ЕС необходимо начать их производство на фоне активного растрачивания ракет со стороны США в иранском конфликте.
"ЕС работает не над дипломатическим решением, а над тем, как продолжить войну и выиграть время для собственного перевооружения, причем за счет украинского народа", - написал политик на своей странице в соцсети Х.
В МИД РФ ранее заявляли, что недружественные страны признали невозможность "стратегического поражения" России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.