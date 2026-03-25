Что сейчас с Ханде Эрчел: арест, скандал с наркотиками, личная жизнь

Что сейчас с Ханде Эрчел: ордер на арест, скандал с наркотиками, личная жизнь
18:29 25.03.2026 (обновлено: 18:48 25.03.2026)
Что сейчас с Ханде Эрчел: ордер на арест, скандал с наркотиками, личная жизнь
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Турции разразился грандиозный скандал. Власти провели масштабную операцию по задержанию медийных тяжеловесов. Среди них актриса, чье лицо знакомо миллионам зрителей по всему миру. Кто такая Ханде Эрчел и что известно о скандале, в центре которого она оказалась?

В каких сериалах и фильмах снялась Ханде Эрчел

  • "Оставь это ветру" (2025)
  • "Два мира, одно желание" (2025)
  • "Постучись в мою дверь" (2020-2021)
  • "Дочери Гюнеш" (2015-2016)
  • "Совершенно другой" (2023-2024)
  • "Азизе" (2019)
  • "Кольцо" (2019)

Биография Ханде Эрчел

От конкурса красоты до голубых экранов

Ханде Эрчел родилась 24 ноября 1993 года в турецком городе Бандырма. В 2012-м приняла участие в конкурсе красоты в Азербайджане и заняла второе место.
Моделинг был лишь началом. Ханде всегда хотела играть. В 2013 году дебютировала в кино — получила небольшую роль в сериале "Çalıkuşu" ("Королек"). Роль была крошечной, но это был первый шаг.
По-настоящему взрывной успех ждал актрису в 2016-м. Она сыграла главную роль в романтической комедии "Любовь не понимает слов". Сериал стал хитом не только в Турции, но и за ее пределами — его смотрели в Латинской Америке, Южной Азии, на Ближнем Востоке. Ханде превратилась в международную звезду.

Сериал, покоривший планету

Пик карьеры пришелся на 2020-2021 годы, когда на экраны вышел сериал "Постучись в мою дверь". Она сыграла флориста Эду, которая из-за потери стипендии вступила в фиктивный брак с красавцем-архитектором.
Проект шел больше года, побил рекорды по просмотрам и стал одним из самых обсуждаемых шоу в социальных сетях. В России "Постучись в мою дверь" тоже обрел огромную популярность. Сериал даже адаптировали для российского телевидения.
За роль в этом сериале Эрчел получила несколько наград, включая премию "Золотые крылья" как лучшая актриса года.

Голливуд берет на заметку

К середине 2020-х годов Ханде Эрчел стала одной из самых высокооплачиваемых актрис Турции. Ее лицо украшало обложки ведущих глянцевых изданий, включая турецкие версии Vogue, Elle, Harper's Bazaar и InStyle.
Более того, Эрчел стала первой и единственной турецкой актрисой, появившейся на обложках Marie Claire Spain, The Hollywood Magazine и Grazia.
Издание The Hollywood Magazine назвало ее "одной из самых влиятельных публичных фигур в Турции и регионе". Продюсеры отзывались о Ханде как о "следующей Пенелопе Крус в сочетании с Зендеей".
В 2024 году Эрчел дебютировала в большом кино — главная роль в исторической драме "Опьяненные любовью", а в 2025-м вышел ее первый проект для Netflix — романтический фильм "В погоне за ветром". Голливуд явно заинтересовался турецкой звездой.
Ханде также известна своей активной гражданской позицией. Она поддерживала несколько фондов, занималась благотворительностью и использовала свое имя для привлечения внимания к социальным вопросам.

Миллионные гонорары и рекламные контракты

Успех принес Ханде Эрчел не только славу, но и серьезные деньги. По данным Celebrity Net Worth, состояние актрисы оценивается в десять миллионов долларов — это около 900 миллионов рублей.
Основной доход ей приносят съемки: за один эпизод она, по данным СМИ, получает около трех тысяч долларов (255 тысяч рублей). Дополнительно Эрчел зарабатывает на рекламе и соцсетях — при аудитории в 31 миллион подписчиков ее доход может превышать 40 тысяч долларов (3,4 миллиона рублей) в месяц и более 500 тысяч долларов (42,5 миллиона рублей) в год.

Что известно о скандале с наркотиками и ордере на арест Ханде Эрчел

И вот на пике карьеры разразился скандал. Двадцать пятого марта 2026-го турецкие силовики провели масштабную операцию по задержанию подозреваемых в деле о хранении и распространении наркотических веществ и сутенерстве.
Среди 14 задержанных оказались бывшие руководители главных турецких футбольных клубов "Бешикташ" и "Галатасарай", модели Дидем Сойдан и Гюзиде Дуран, а также бизнесмены из влиятельной семьи Сабанджи — одной из богатейших в Турции.
Двоих подозреваемых задержать не удалось — они находились за границей. Это были Ханде Эрчел и ее бывший возлюбленный, бизнесмен Хакан Сабанджи. Главная прокуратура Стамбула выдала ордер на их арест.
Ханде оперативно отреагировала на обвинения. Она опубликовала заявление в социальных сетях, где пояснила, что находилась за рубежом по учебе. Актриса заявила, что уже вернулась на родину и намерена всячески содействовать следствию.
Детали дела пока не раскрываются. Турецкие СМИ сообщают, что расследование масштабное и может затронуть еще больше известных имен. Что именно инкриминируют Эрчел и как развернется эта история — покажет время.
Звезде сериала "Постучись в мою дверь" грозит арест по делу о наркотиках
Вчера, 13:01
 
