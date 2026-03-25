Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 25.03.2026 (обновлено: 14:27 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/erchel-2082810425.html
Звезде сериала "Постучись в мою дверь" грозит арест по делу о наркотиках
Звезде сериала "Постучись в мою дверь" грозит арест по делу о наркотиках
2026-03-25T13:01:00+03:00
2026-03-25T14:27:00+03:00
в мире
турция
стамбул
ханде эрчел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065422975_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_68407ee816d97251a1e12134d3e05679.jpg
https://ria.ru/20260126/rol-2070417851.html
https://ria.ru/20260110/turtsiya-2067126402.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065422975_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_0f7b9901ce533fb59ffd815864deb1cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Ханде Эрчел
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Ханде Эрчел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 25 мар — РИА Новости. Турецкий суд выдал ордер на арест актрисы Ханде Эрчел — исполнительницы главной роли в популярном в России сериале "Постучись в мою дверь", которую подозревают в употреблении наркотиков.
Как заявила генпрокуратура Стамбула, по этому делу задержали 14 подозреваемых, еще двое находятся в розыске.
"Среди них актриса Ханде Эрчел, которая сейчас за рубежом", — пишет газета Sabah.
Сама актриса заявила, что уехала за границу на учебу, а об ордере на арест узнала из СМИ. Она пообещала прийти на допрос, когда вернется в Турцию.
По сведениям издания, среди задержанных — бизнесмены Хакан и Керим Сабанджи, члены одной из самых богатейших семей Турции, а также экс-президент футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Эльмас, актриса Гюзиде Дуран и другие.
Если тесты на наркотики окажутся положительными, суд может арестовать их или применить другие юридические меры.
Турецкая полиция проводит антинаркотические рейды с октября прошлого года. Сообщалось о задержании популярных актеров, музыкантов, инфлюенсеров. В январе актер Догукан Гюнгер лишился главной роли в сериале "Клюквенный щербет", а в феврале такая же участь постигла звезду сериала "Дети рая" Исмаила Хаджиоглу.
В миреТурцияСтамбулХанде Эрчел
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала