Звезде сериала "Постучись в мою дверь" грозит арест по делу о наркотиках

СТАМБУЛ, 25 мар — РИА Новости. Турецкий суд выдал ордер на арест актрисы Ханде Эрчел — исполнительницы главной роли в популярном в России сериале "Постучись в мою дверь", которую подозревают в употреблении наркотиков.

Как заявила генпрокуратура Стамбула , по этому делу задержали 14 подозреваемых, еще двое находятся в розыске.

Сама актриса заявила, что уехала за границу на учебу, а об ордере на арест узнала из СМИ. Она пообещала прийти на допрос, когда вернется в Турцию.

По сведениям издания, среди задержанных — бизнесмены Хакан и Керим Сабанджи, члены одной из самых богатейших семей Турции , а также экс-президент футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Эльмас, актриса Гюзиде Дуран и другие.

Если тесты на наркотики окажутся положительными, суд может арестовать их или применить другие юридические меры.