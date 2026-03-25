Звезде сериала "Постучись в мою дверь" грозит арест по делу о наркотиках
Турецкий суд выдал ордер на арест актрисы Ханде Эрчел — исполнительницы главной роли в популярном в России сериале "Постучись в мою дверь", которую подозревают... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T13:01:00+03:00
2026-03-25T14:27:00+03:00
СТАМБУЛ, 25 мар — РИА Новости. Турецкий суд выдал ордер на арест актрисы Ханде Эрчел — исполнительницы главной роли в популярном в России сериале "Постучись в мою дверь", которую подозревают в употреблении наркотиков.
Как заявила генпрокуратура Стамбула
, по этому делу задержали 14 подозреваемых, еще двое находятся в розыске.
"Среди них актриса Ханде Эрчел
, которая сейчас за рубежом", — пишет газета Sabah
.
Сама актриса заявила, что уехала за границу на учебу, а об ордере на арест узнала из СМИ. Она пообещала прийти на допрос, когда вернется в Турцию.
По сведениям издания, среди задержанных — бизнесмены Хакан и Керим Сабанджи, члены одной из самых богатейших семей Турции
, а также экс-президент футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Эльмас, актриса Гюзиде Дуран и другие.
Если тесты на наркотики окажутся положительными, суд может арестовать их или применить другие юридические меры.
Турецкая полиция проводит антинаркотические рейды с октября прошлого года. Сообщалось о задержании популярных актеров, музыкантов, инфлюенсеров. В январе актер Догукан Гюнгер лишился главной роли в сериале "Клюквенный щербет", а в феврале такая же участь постигла звезду сериала "Дети рая" Исмаила Хаджиоглу.