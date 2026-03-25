В Калмыкии действует карантин из-за заболеваний скота

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Карантин из-за заболеваний крупного и мелкого рогатого скота бруцеллезом и лейкозом действует в городе Элисте и пяти районах Калмыкии, сообщили РИА Новости в управлении ветеринарии республики.
"На сегодняшний день в ряде районов республики остаются действующими ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного и мелкого рогатого скота, лейкозу крупного рогатого скота, в том числе в Городовиковском, Лаганском, Яшалтинском, Приютненском, Целинном районах и Элисте", - сообщили в управлении.
Отмечается, что с января текущего года в регионе было выявлено два случая бруцеллеза крупного рогатого скота и один случай лейкоза. По всем выявленным случаям принимались меры для предотвращения распространения и ликвидации очагов заболеваний.
Случаев заболевания пастереллезом в настоящее время в регионе не фиксируется. Последний раз такой случай был зарегистрирован в ноябре 2024 года в Яшкульском районе.
