В Калмыкии действует карантин из-за заболеваний скота

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Карантин из-за заболеваний крупного и мелкого рогатого скота бруцеллезом и лейкозом действует в городе Элисте и пяти районах Калмыкии, сообщили РИА Новости в управлении ветеринарии республики.

Отмечается, что с января текущего года в регионе было выявлено два случая бруцеллеза крупного рогатого скота и один случай лейкоза. По всем выявленным случаям принимались меры для предотвращения распространения и ликвидации очагов заболеваний.