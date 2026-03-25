"Эксар" помогает башкирской компании укреплять экспортные позиции - РИА Новости, 25.03.2026
17:00 25.03.2026 (обновлено: 17:01 25.03.2026)
"Эксар" помогает башкирской компании укреплять экспортные позиции
Башкирская компания по производству изделий народных художественных промыслов укрепляет экспортные позиции при поддержке "Эксар", отмечается в пресс-релизе... РИА Новости, 25.03.2026
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Башкирская компания по производству изделий народных художественных промыслов укрепляет экспортные позиции при поддержке "Эксар", отмечается в пресс-релизе страховщика.
"Предприятие из Башкортостана, производящее изделия народно-художественных промыслов из меха и кожи, расширяет географию экспорта при поддержке Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" (входит в Группу РЭЦ)", - сказано в сообщении.
Производитель воспользовался страхованием отсрочки платежа. Это позволило компании уверенно инвестировать в свое производство, не беспокоясь о неплатежеспособности иностранного покупателя, а также предлагать зарубежным партнерам более привлекательные условия оплаты, увеличивать количество клиентов и объемы поставок.
"Сейчас у нас есть покупатели в Республике Беларусь, Казахстане, и мы планируем дальнейшее расширение географии экспорта. Осваивая новые рынки, очень важно чувствовать себя защищенным от возможных рисков. Вот почему для нас важно воспользоваться услугой по страхованию отсрочки платежа, предоставляемой "Эксар", – рассказывает руководитель предприятия Зоя Демина.
Компания работает с 1967 года и ее особой гордостью является линейка сувенирной продукции с неповторимым национальным колоритом. При поддержке "Эксар" производитель поставил за рубеж мужской головной убор "Колаксын", который является визитной карточкой Башкирии и достоянием скорняжного искусства России.
"Эксар" (входит в Группу РЭЦ) является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности "Эксар" - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом в 2022 году, в ответ на новые вызовы, правительство РФ расширило полномочия "Эксар" до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году - до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
