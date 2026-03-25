"Эксар" помогает башкирской компании укреплять экспортные позиции

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Башкирская компания по производству изделий народных художественных промыслов укрепляет экспортные позиции при поддержке "Эксар", отмечается в пресс-релизе страховщика.

"Предприятие из Башкортостана, производящее изделия народно-художественных промыслов из меха и кожи, расширяет географию экспорта при поддержке Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" (входит в Группу РЭЦ)", - сказано в сообщении.

Производитель воспользовался страхованием отсрочки платежа. Это позволило компании уверенно инвестировать в свое производство, не беспокоясь о неплатежеспособности иностранного покупателя, а также предлагать зарубежным партнерам более привлекательные условия оплаты, увеличивать количество клиентов и объемы поставок.

"Сейчас у нас есть покупатели в Республике Беларусь, Казахстане, и мы планируем дальнейшее расширение географии экспорта. Осваивая новые рынки, очень важно чувствовать себя защищенным от возможных рисков. Вот почему для нас важно воспользоваться услугой по страхованию отсрочки платежа, предоставляемой "Эксар", – рассказывает руководитель предприятия Зоя Демина.

Компания работает с 1967 года и ее особой гордостью является линейка сувенирной продукции с неповторимым национальным колоритом. При поддержке "Эксар" производитель поставил за рубеж мужской головной убор "Колаксын", который является визитной карточкой Башкирии и достоянием скорняжного искусства России.