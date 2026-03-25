Владимир Ефимов: проекты-блокбастеры найдутся на вкус каждого москвича

Ситуацию в строительном секторе Москвы в настоящее время можно охарактеризовать как стабильную, а сами девелоперы уверенно смотрят в будущее, утверждает заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. В интервью РИА Новости он рассказал, с чем были связаны перемены в городских ведомствах, отвечающих за градостроительную политику и строительство, к какому сроку возведения домов по реновации стремятся в мэрии, где появятся семь московских суперколледжей, что ждет в ближайшем будущем бывшее здание СЭВ на Новом Арбате и планируют ли власти переносить даты открытия новых станций метро из-за оптимизации средств бюджета. Беседовала Ольга Набатникова.

— Владимир Владимирович, давайте начнем с вопроса о тех переменах, которые произошли в последние месяцы в ведомствах, отвечавших за архитектуру и градостроительную политику Москвы. Например, была упразднена Москомархитектура. Зачем нужны были все эти перемены?

— Архитектура и градостроительная политика — это одной природы задачи, которые стояли перед двумя ведомствами. По сути, мы упростили порядок администрирования смежных вопросов. Если говорить про Москомархитектуру, то это был орган власти, который отвечал за предельные параметры строительства, за градостроительное развитие в плане генерального плана. Что касается департамента градостроительной политики, даже из его названия следует, что он занимается координацией развития города — вопросами, связанными с этапностью реализации принятых решений. И самое главное, в его зоне ответственности реализация двух крупнейших проектов в городе — программы реновации и программы комплексного развития территорий, которые в сумме своей дают где-то две трети градостроительных решений. Увязка этих двух блоков для инвесторов спрямила путь до конечного решения, для нас упростила внутреннее администрирование и управление этими процессами.

— Продолжатся ли эти перемены, особенно связанные с архитектурой, в 2026 году в отношении проектных институтов, которые подчиняются городу?

— Если говорить про организационную структуру органов власти, это всегда подвижная история, и она должна отвечать современным вызовам и моделям управления, которые актуальны на сегодняшний день. Мы уже приняли решение объединить НИиПИ Генплана Москвы, ГлавАПУ и еще ряд подведомственных организаций в один Институт Генплана, чтобы появилась структура, призванная выдавать комплексный ответ на все задачи, а не согласовывать по частям со смежниками. Что касается проектных институтов именно как проектных компаний, которые готовят проекты для строительства, то на сегодняшний момент у нас в Москве работают три такие крупные организации. Самая большая из них и одна из крупнейших в принципе в стране — это институт "Мосинжпроект", занимающийся проектированием метро, транспортной инфраструктуры и частично реализацией гражданских объектов. Также полноценно функционируют "Моспроект-4" и "Моспроект-2". "Моспроекту-4" мы вернули его историческое название, убрав цифру 4, но сути это не поменяло. Все это те организации, которые позволяют нам и ускорять процесс строительства, и следить, чтобы проекты, готовящиеся частными подрядными организациями в рамках наших городских контрактов, соответствовали принципам проектирования, закладывающимся нами в столице с точки зрения эффективности и современности. Реорганизаций мы не планируем. Уже сейчас это крупные институты, и объединять их смысла не имеет, потому что они будут более сложно управляемыми.

— То есть одного огромного проектного суперинститута у нас не будет?

— Чем больше организация, тем сложнее ею управлять, поэтому всегда должно быть чувство меры.

— В стройотрасли все обсуждают, сохранится ли в Москве должность главного архитектора города и в принципе нужно ли такому мегаполису, как Москва, существование одного человека, персонально ответственного за архитектуру…

— В Москве главный архитектор никогда не был персонально ответственным за архитектуру. Главный архитектор — это человек, который осуществляет общую административную координацию процессов, связанных с принятием решений об архитектурном облике объектов в городе. При этом итоговое решение принимает комиссия под председательством Сергея Семеновича (Собянина. — Прим. ред.). Она еженедельно заседает и выдает окончательные решения по выпуску соответствующих документов.

« Если говорить о функционале главного архитектора, то планов по сокращению этой должности нет. С точки зрения ответственности или задач, которые на него возложены, то это задачи, связанные с организацией и координацией, и здесь перемен мы также не планируем.

— А что будет с Архитектурным советом Москвы? Востребована ли по-прежнему работа этого органа?

— Мы с архитектурным сообществом часто советуемся в тех или иных форматах. На вариацию взаимодействия с согласованием всех административных решений запроса нет. У нас этапов согласования и так огромное количество. Если мы будем вводить еще какой-то совещательный орган, то это существенно затормозит процесс принятия решения и выход в реализацию новых инвестиционных проектов.

С архитектурным сообществом мы ведем профессиональный диалог. В первую очередь этим занимаются наши проектные институты.

— В последние два года власти Москвы отказались от строительства апартаментов и ввели показатель минимальной площади строящегося жилья. Нужны ли городу какие-то еще ограничения в отношении функционала, высотности, может быть, каких-то других технико-экономических показателей для проектов коммерческих девелоперов в столице?

— На сегодняшний момент регулирования более чем достаточно. Наша задача — это регулирование строго соблюдать, выполнять те требования, которые предписаны действующим законодательством. Это касается и вопросов, связанных с придомовой территорией, озеленением, обеспеченностью машино-местами, если мы говорим про жилье. Также это касается обеспечения транспортной доступности для прочих объектов. Если мы говорим про социальные объекты, то, безусловно, нужно предусматривать их расположение в непосредственной близости к соответствующим жилым массивам. Поэтому необходимости в дополнительном регулировании мы не видим.

Однако мы рассматриваем вопрос, связанный с утверждением требований к детским площадкам, к спортивным объектам, чтобы сделать их более комфортными.

— Как вы оцениваете в настоящее время устойчивость девелоперов жилья в Москве? И удовлетворен ли город тем, насколько застройщики соблюдают обещания по срокам ввода жилья перед дольщиками?

— Если отвечать на первую часть вопроса про стабильность на рынке жилищного строительства, да и в целом на рынке строительства коммерческой недвижимости в городе, то мы видим, что ситуация более чем стабильная. Инвесторы уверенно смотрят вперед. Это отражается и на количестве градостроительных решений, которые мы принимаем, и на количестве архитектурных решений. Для примера скажу, что за прошлый год более чем на 50 миллионов квадратных метров был увеличен градостроительный потенциал в городе, притом что всего мы построили в прошлом году 16 миллионов квадратов недвижимости. АГР выдано более чем на 30 миллионов квадратных метров — задел больше, чем на два года. Те проекты, которые планировалось начать, начинаются. Среди тех проектов, которые планировалось реализовать, большинство завершено.

Что касается переноса сроков, то здесь мы всячески приветствовали решение, принятое президентом, далее не продлевать мораторий на штрафы в отношении застройщиков жилья, которые в срок не сдают объекты и не выполняют свои обещания перед дольщиками. Уверен, что это дисциплинирует наших девелоперов.

« Реальных финансовых проблем у абсолютного большинства застройщиков мы не видим. Но мы внимательно следим за всеми проектами, которые реализуются в городе, и при необходимости помогаем девелоперам, если есть сложности. Поэтому в целом мы уверенно смотрим будущее.

Мы неоднократно говорили, что есть некий равновесный объем жилищного строительства, который можно реализовать в рынке в Москве — это порядка четырех-пяти миллионов квадратных метров. К этому равновесному объему мы сейчас и стремимся. Ввод прошлого года в 7,4 миллиона квадратных метров, из которых порядка 800 тысяч квадратов пришлось на индивидуальное жилищное строительство, а остальное — на многоквартирные дома, стал результатом объединения коммерческой части рынка, реновации и ИЖС. Но на будущее мы видим ежегодный ввод в объеме порядка 6-6,5 миллиона квадратных метров, из которых где-то два миллиона квадратов будет занимать реновация для переселения. Остальное составят небольшая часть реновации в продажу и коммерческое жилье. Такой баланс соответствует, по нашим оценкам, равновесной ситуации на рынке.

Возможно, то, что сейчас происходит, выглядит как некое замедление относительно аномально высоких показателей вводов предыдущих лет, когда действовала льготная ипотека, подстегнувшая высокий спрос на жилье, который существовал ранее.

— Продолжу тему равновесных объемов строительства жилья в Москве. В 2025 году в Москве был зафиксирован рекордный объем ввода. Но при этом сейчас девелоперы, которые работают в городе, в том числе входящие в топ-10 крупнейших застройщиков столицы, жалуются, что сталкиваются с некими сложностями при получении новых разрешений на строительство. Правда ли, что город сознательно немножко притормаживает вывод новых объектов на рынок?

« — Это абсолютная неправда. Мы ни в коем случае не притормаживаем выдачу разрешений на строительство ни в отношении жилых объектов, ни тем более нежилых.

Вопросы, связанные с выдачей разрешений на строительство, увязаны с качественной проработкой проекта целиком. Ранее мы могли рассматривать архитектурно-градостроительное решение по дому в отвязке от территории, куда он вписывается, либо в отвязке от территории, которая подлежит реорганизации. Сейчас мы всех девелоперов просим показать, как будет развиваться площадка полностью, чтобы мы могли проверить как раз те параметры, о которых вы спрашивали ранее. Это касается и придомовой территории, и озеленения, и машино-мест, и в целом правильного распределения объемов строительства по всей площадке, подлежащей застройке. Это вызывает определенные дополнительные временные затраты.

Если мы посмотрим на общую картину, то по итогам прошлого года разрешений на строительство в Москве было выдано примерно на 17 миллионов квадратов, то есть на годовой объем ввода последних лет, который был рекордным. Из этих 17 миллионов десять миллионов квадратных метров пришлось на жилье. Однако жилья на десять миллионов квадратов за год мы никогда не строили, так что задела прошлого года хватит более чем на год ввода.

« Никаких проблем с выдачей РнС мы не видим и просим девелоперов более качественно готовить материалы, прорабатывать их перед подачей в органы власти.

— Еще один вопрос про рекорд. В 2025 году Московский фонд реновации стал крупнейшим застройщиком жилья во всей России. Сколько квартир и какой объем жилых площадей фонд реновации может построить в 2026-м?

— В прошлом году мы ввели 2,3 миллиона квадратных метров (по программе реновации. — Прим. ред.). Это действительно стало абсолютным рекордом за всю историю по вводу жилья одним застройщиком. На этот год у нас в планах — 2,5 миллиона квадратных метров и переселение порядка 60 тысяч жителей. За прошлый год было переселено более 50 тысяч жителей. Дальше объемы строительства также будут наращиваться. В пике мы будем вводить более трех миллионов квадратных метров по реновации. При этом большая часть будет идти на переселение москвичей из морально устаревших домов, а остальные квартиры будут уходить на рынок.

— В связи с таким большим объемом строительства Московский фонд реновации не испытывает проблем с трудовыми ресурсами на стройках?

— Проблема скорее не в количестве трудовых ресурсов, хотя их действительно в моменте может чуть не хватать, а в качестве. Поэтому мы плотно работаем с МГСУ, чтобы выстраивать программу повышения квалификации с колледжами, которые позволяют проводить дообучение либо переподготовку кадров. И самое главное, мы стараемся внедрять новые технологии, в первую очередь префаб-технологии, которые существенно ускоряют строительство и снижают трудозатраты. Если говорить про модульное домостроение, то количество рабочих, требующихся на строительстве одного дома, в три-четыре, а по некоторым позициям и в пять раз меньше, чем при аналогичном монолитном строительстве по классической схеме.

— А есть ли какая-то скорость, к которой стремится Москва для домов по реновации?

— Мы себе ставим KPI укладываться в будущем в 12-14 месяцев. Сейчас средний срок строительства домов по реновации 14-16 месяцев, иногда больше. И этот срок нам удалось за последние полтора года сократить уже более чем в два раза. Есть и абсолютные рекорды — например, дом, построенный на улице Гарибальди за 6,5 месяца от выхода на площадку до полной его сдачи с отделкой. Его удалось достичь за счет того, что дом был собран из крупномодульных конструкций, которые не только ускоряют строительство, но и делают само сооружение более надежным и долговечным. Так что как раз речь идет о технологиях, которые позволяют и ускоряться, и задействовать кратно меньше ресурсов, чем при обычном домостроении.

© Фото : Градостроительный комплекс Москвы Дом на улице Гарибальди в Москве, построенный из крупномодульных конструкций

« Думаю, что за этот и следующий годы мы выйдем на наши целевые цифры в 12-14 месяцев по скорости строительства в рамках реновации.

— Такая крупномодульная сборка — это не эксперимент, не единственный пилот, она станет какой-то тиражируемой, последовательной историей?

— Это эксперимент и пилот, который показал жизнеспособность такой технологии. Более того, мы видим потенциал к сокращению уже достигнутого срока строительства реновационных домов. Четыре-пять месяцев — абсолютно реалистичное время для подобного рода зданий. Мы будем этого добиваться за счет того, что более глубоко отделанные модули будут приходить и еще меньшее количество строительно-монтажных работ будет выполняться непосредственно на стройке. На заводе все эти работы выполняются кратно быстрее и намного лучше с точки зрения качества, так как работа на производстве позволяет соблюдать все требующиеся температурные и влажностные режимы. А сборка на площадке в таких случаях сводится только к соединению модулей между собой.

— Получается, крупномодульное производство в интересах реновации будет расширяться?

— Оно будет модернизироваться. Базовые первые два этапа завода уже введены. Всего на заводе будет порядка восьми производств внутри одного большого, которые как раз и позволяют собирать модуль из одной-двух готовых квартир.

Крупномодульное производство жилья в интересах реновации развернуто на базе комбината инновационных технологий ГК "МонАрх", который является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" и был открыт в 2025 году. Общая площадь всех трех корпусов промышленного предприятия превышает 160 тысяч квадратных метров. После выхода на проектную мощность здесь будет создано свыше 2,5 тысячи рабочих мест, а максимальная площадь изготавливаемых модулей достигает 116 квадратных метров, что позволяет строить из них здания с просторными трех- и четырехкомнатными квартирами. Проектная мощность завода — 450 тысяч квадратных метров в год. Завод осуществляет полный цикл производства модулей: от сборки каркаса до выполнения отделки, включающей обустройство фасадов, окон и внутренней инженерии. Кроме основных модулей, здесь также производят лестнично-лифтовые узлы, лоджии, входные группы и прочие элементы дома.

— А как обстоят дела с рабочей силой у других строительных компаний, которые работают по госзаказу в Москве? И можете ли вы на текущий момент оценить дефицит трудовых ресурсов для строителей?

— По нашим подрядным контрактам работают порядка 105 тысяч человек. В пике в этом году нужно будет где-то 120-125 тысяч. При этом проблем с набором этих людей мы не видим. Сегодня происходит перебалансировка от пикового значения строительства коммерческого жилья до его нормализации одновременно с наращиванием строительства нашего жилья в рамках работы фонда реновации. Объем строительных организаций, строительных мощностей, которые есть в городе, достаточен. Здесь вопрос правильного планирования, использования тех ресурсов, которые мы имеем, и повышения производительности труда данных ресурсов. Над этим мы много работаем.

— В прошлом году был запущен проект "Московские кварталы", в рамках которого 15 процентов жилья, строящегося по реновации, должно продаваться в рынок. Насколько вы удовлетворены эффективностью этого проекта? И можно ли сейчас сказать, какого объема поступлений в городской бюджет за счет реализации излишков по реновации вы ожидаете в этом году?

« — В прошлом году мы поставили мини-рекорд. Объем выручки фонда реновации составил порядка 75 миллиардов рублей, было продано около 180 тысяч квадратных метров недвижимости — серьезный показатель. Планируем, что в этом году эти показатели будут увеличены примерно на треть. Это позволяет нам сбалансировать доходную и расходную части фонда реновации и выполнить те обязательства, которые мы взяли перед жителями по переселению и по объему ввода.

Дальше мы ставим себе задачу по продажам на ближайшие два-три года с ростом приблизительно на 15-20 процентов.

Могу сказать, что проект себя оправдал, пользуется хорошим спросом. Это было видно особенно в конце года. Дело в том, что в первом полугодии 2025-го мы формировали продукт перед выводом на рынок. А в конце года объем продаж существенно увеличился относительно первых месяцев.

— То есть в этом году вы рассчитываете подтянуться примерно к 90 миллиардам рублей выручки?

— Девяносто-сто миллиардов рублей, где-то так.

— Недавно было принято решение зарезервировать примерно десять процентов Адресной инвестиционной программы Москвы в рамках оптимизации средств бюджета. Означает ли это, что могут быть сдвинуты сроки открытия станций метро в городе с учетом того, что значительная часть АИП как раз идет на метро?

— На метро идет пятая часть от всех расходов на капитальные вложения. Но планы по метро на ближайшие три года мы не пересматриваем. Действительно, мы провели определенную передвижку средств на последующие годы строительства, но эти деньги не изъяты из Адресной инвестиционной программы, а зарезервированы. Мы посмотрим, как будет складываться финансовая ситуация в городе, ситуация с доходами бюджета. И в течение ближайшего полугода примем решение либо о корректировке, либо о возвращении этих средств и интенсификации строительства, чтобы сроки не сдвигать.

— Ранее вы говорили о том, что пересматриваются планы развития Новой Москвы. Скажите, что конкретно меняется и каких объектов станет больше, а каких может быть меньше?

— Мы понимаем, что "новой" эту территорию Москвы можно называть только с точки зрения исторического названия. Это уже полноценный город, численность населения выросла более чем в три раза, за годы после построили порядка 40 миллионов квадратных метров недвижимости. И сейчас это не просто небольшой район Москвы, который мог пользоваться инфраструктурой нашего города в старых границах, — это уже полноценный, самостоятельный мини-город, который как раз должен отвечать на запрос полицентричности, который изначально ставился как концепция расширения столицы.

Сегодня мы внимательно анализируем необходимость строительства культурных, социальных, спортивных объектов, так называемого делового центра, местом для которого мы выбрали Коммунарку, чтобы это в итоге была сформирована самостоятельная территория, обеспеченная на 100 процентов всей необходимой инфраструктурой.

« Наша цель — чтобы перетоки населения были равнозначны. Чтобы не жители присоединенной территории ездили за всеми развлечениями, услугами или на работу в старую Москву, а, наоборот, чтобы движение было двусторонним.

Для этого реализуется большое количество крупных знаковых объектов: огромный образовательный кластер около станции метро "Новомосковская", кластер "Москино", который будет обрастать новыми объектами и станет новым центром притяжения людей, продление веток метро в ТиНАО. Сегодня уже три линии вышли за МКАД и протянулись в Новую Москву, на этой территории работает 13 станций. Более того, сюда же планируется продлить новую Бирюлевскую линию после того, как в 2029 году будет завершено ее строительство внутри старых границ города. В итоге она дойдет до Щербинки.

Так что в случае с Новой Москвой речь идет не о пересмотре какой-то концепции, а, наоборот, о формировании концепции того, что данная территория должна развиваться как самостоятельный город, который обеспечен всем необходимым.

— То есть я правильно понимаю, что вы хотели бы увидеть некоторое смещение баланса от строительства жилья в пользу строительства нежилой недвижимости?

— Безусловно да.

— В каких объемах?

— Базовое соотношение (жилой и нежилой недвижимости. — Прим. ред.) — 70 процентов на 30. Оно позволяет территории полноценно функционировать, иметь необходимое количество рабочих мест и вспомогательной инфраструктуры для того, чтобы локация самостоятельно развивалась. На присоединенных территориях этот баланс чуть меньше, но соблюдается. Но я говорю здесь не просто про базовое соблюдение соотношения 70 процентов на 30, а про формирование новых кластеров, которые сделают ТиНАО абсолютно самодостаточной территорией — культурных, спортивных и так далее.

— Это будут инвестиционные объекты или бюджетные?

— Сначала надо ответить на вопрос, какие они будут и где, а потом примем решение, за чей счет строить.

— Не могу не спросить о проектах так называемых суперколледжей, которые были анонсированы в Москве. Скажите, уже определены площадки для них?

— Для четырех колледжей площадки определены. Сейчас ведется их проектирование. Мы базово утвердили концепции, как они будут выглядеть, как внутри будет организовано их функциональное пространство. Самый крупный колледж — на 16 тысяч обучающихся. Мы уже приступили к реализации этого проекта: на сегодняшний момент ведутся подготовительные работы, само строительство начнется в ближайшие три-четыре месяца. Он расположится рядом с будущим кампусом "Станкина" и фондохранилищем, которое станет новым музейным центром на территории присоединенных территорий.

Также суперколледжи будут расположены на территории Южного Тушино и в районе Филевский Парк, недалеко от Национального космического центра, который мы открыли в прошлом году. В Сколково мы приступили к проектированию медицинского колледжа. Еще для трех колледжей территорию предварительно определили, теперь решаем вопрос относительно посадки.

© Градостроительный комплекс Москвы Концепция суперколледжа в Коммунарке © Градостроительный комплекс Москвы Концепция суперколледжа в районе Филевский Парк © Градостроительный комплекс Москвы Концепция суперколледжа в Южном Тушино

— То есть всего будет семь таких суперколледжей?

— Да, семь.

— Каким будет их архитектурный облик? У них будет что-то общее? Или на каждый колледж будет объявлен собственный архитектурный конкурс?

« — На каждый колледж уже объявлен конкурс, по четырем мы определились с концепцией. У всех будет индивидуальная современная архитектура. Это не типовые здания — мы хотим, чтобы они стали архитектурной изюминкой соответствующих районов.

— А уже понятна стоимость реализации этих проектов? И когда они откроются, хотя бы первые?

— Они все указаны в Адресной инвестиционной программе. Открытие планируем начинать с 2028-2029 годов с четырех колледжей. Базово они все запланированы на 2029-й, но мы стараемся подвинуть хотя бы пару из них на 2028 год за счет ускорения строительства.

По информации пресс-службы градостроительного комплекса Москвы, в столице на данный момент находятся на стадии предпроектной проработки и проектирования семь современных крупных колледжей. Самый большой из них — суперколледж — расположится в Коммунарке: его площадь превысит 110 тысяч квадратных метров, а количество обучающихся составит более 16 тысяч человек. На базе колледжа будут реализовываться образовательные программы по широкому спектру направлений: строительству, промышленности, информационным технологиям, креативной индустрии, транспорту, торговле и финансам, а также образованию. В районе Филевский Парк появится ИТ‑колледж площадью 50 тысяч квадратов, который будет готовить специалистов по направлениям "Информационные технологии", "Креативная индустрия" и "Строительство". В Южном Тушино планируется построить техноколледж площадью 50 тысяч квадратных метров, где будут готовить специалистов в области строительства, промышленности, включая медицинскую и химическую, а также в сфере информационных технологий и транспорта. Медицинский колледж в Сколково сосредоточится на подготовке специалистов по направлениям "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело" и "Стоматология ортопедическая".

— Что сейчас происходит с проектом реконструкции бывшего здания СЭВ, по которому проходило голосование на "Активном гражданине" летом 2025 года?

— Данный проект находится в активной стадии проектирования. Сейчас инвестор приступил к ограждению строительной площадки. Ожидаем, что в этом году начнутся активные работы.

— А в каком состоянии сама высотка на Новом Арбате, которая была признана аварийной, но относительно которой москвичи высказались за ее сохранение?

— С учетом состоявшегося голосования и принятия концепции, которая подразумевает сохранение этого здания, также ведется проектирование по капитальному ремонту — реконструкции объекта, чтобы его работоспособность восстановить и сделать возможным дальнейшую эксплуатацию.

— Не могу не задать вопрос, потому что очень много людей обсуждали его. Когда публиковали картинки на проекте "Активный гражданин", то рядом со зданием СЭВа было показано здание небоскреба в форме свитка. И все задавались вопросом: это просто картинка для красоты или подобный объект реально появится в Москве?

— Конечно, это не картинка для красоты, это эскиз того объекта, который сейчас проектируется.

© "Киевская площадь" Проект комплекса зданий на месте СЭВ на Новом Арбате

— А кто его спроектировал? Наши архитекторы или какие-то не наши архитекторы?

— Его концепцию готовили наши проектировщики.

— И самый последний вопрос: есть ли проекты сейчас в работе в городе, или, может быть, задумываются, которые можно назвать зданиями-блокбастерами?

— У нас огромное количество проектов, которые имеют потенциальный вау-эффект. Безусловно, станут такими местами притяжения внимания и реконструируемый сейчас ипподром, и Национальный центр "Россия", и огромный образовательный кластер на территории Коммунарки, который включает в себя суперколледж, кампус "Станкина" и новое фондохранилище с музейным пространством.

« Интересных объектов очень много, мы про все в целом и про каждый в отдельности стараемся рассказывать после выпуска соответствующих архитектурных решений нашей комиссии. Поэтому на вкус и цвет есть любой объект.

— То есть каждому найдется что-то свое по вкусу.