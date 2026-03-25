01:19 25.03.2026
Аль Бано не исключил, что мог бы спеть дуэтом с Shaman
Аль Бано не исключил, что мог бы спеть дуэтом с Shaman
© РИА Новости / Андрей Александров
Аль Бано . Архивное фото
РИМ, 25 мар – РИА Новости. Итальянский певец Аль Бано заявил РИА Новости, что за свою карьеру неоднократно выступал с российскими исполнителями, и не исключил, что мог бы спеть дуэтом с Ярославом Дроновым, известным как Shaman.
"Почему бы и нет? Музыка, слава Господу, объединяет", - сказал Аль Бано, отвечая на вопрос о совместном выступлением с Shaman.
Говоря о совместном творчестве в России, он вспомнил о появлении на одной сцене с ансамблем имени Александрова, с которым они исполнили арию из оперы Джузеппе Верди "Набукко" Va, Pensiero.
"Я несколько раз выступал с русскими певицами. У Зары прекрасный голос", - заявил он в интервью, приуроченном к трем апрельским концертам в России. Певец также отметил, что знаком с уехавшей в эмиграцию Аллой Пугачевой.
Итальянский певец Альбано Карризи, известный всему миру как Аль Бано, в апреле даст концерты в России: 18 апреля он выступит в Москве, 21 апреля - в Новосибирске и 23 апреля - во Владивостоке. Аль Бано обрел мировую славу в 1980-е. Песни Felicità, Sharazan, Sempre sempre, Ci sarà и многие другие стали настоящим отражением эпохи и подарили исполнителю миллионы поклонников по всему миру.
