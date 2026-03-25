В Ростове-на-Дону в ДТП погиб чиновник управления Россельхознадзора
Начальник отдела ветеринарного контроля и надзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Павел...
2026-03-25T19:16:00+03:00
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Начальник отдела ветеринарного контроля и надзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Павел Яблоновский трагически погиб, сообщает управление.
"Управление Россельхознадзора
по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям
и Республике Калмыкия
с глубоким прискорбием сообщает о трагической гибели начальника отдела ветеринарного контроля и надзора Павла Георгиевича Яблоновского", - говорится в некрологе
.
Как уточнил РИА Новости источник, Яблоновский погиб в ДТП, упав с мотоцикла в Ростове-на-Дону
21 марта.
По данным Госавтоинспекции, вечером 21 марта на улице Димитрова
водитель мотоцикла, по предварительным данным, при резком торможении не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся, водитель 1981 года рождения скончался на месте ДТП.
"Коллектив Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Павла Георгиевича. Это утрата не только для нашего Управления, которому он отдал много лет своей жизни, но и для всей Службы", - говорится в сообщении управления.
Яблоновсеий окончил Донской государственный аграрный университет по специальности "Ветеринария" в 2005 году. Трудовая деятельность после окончания вуза началась с управления Россельхознадзора по Ростовской области
. За 6 лет он прошел путь от рядового специалиста до начальника отдела ветеринарного контроля и надзора. Работе в Россельхознадзоре он посвятил более 11 лет своей жизни.