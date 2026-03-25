Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/dtp-2082908252.html
В Ростове-на-Дону в ДТП погиб чиновник управления Россельхознадзора
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082906845_0:302:1733:1602_1920x0_80_0_0_3d631e705166295900a47cb0a3964a8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Управление Россельхознадзора по РВАОиРКПавел Яблоновский
Павел Яблоновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Фото : Управление Россельхознадзора по РВАОиРК
Павел Яблоновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Начальник отдела ветеринарного контроля и надзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Павел Яблоновский трагически погиб, сообщает управление.
"Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия с глубоким прискорбием сообщает о трагической гибели начальника отдела ветеринарного контроля и надзора Павла Георгиевича Яблоновского", - говорится в некрологе.
Как уточнил РИА Новости источник, Яблоновский погиб в ДТП, упав с мотоцикла в Ростове-на-Дону 21 марта.
По данным Госавтоинспекции, вечером 21 марта на улице Димитрова водитель мотоцикла, по предварительным данным, при резком торможении не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся, водитель 1981 года рождения скончался на месте ДТП.
"Коллектив Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Павла Георгиевича. Это утрата не только для нашего Управления, которому он отдал много лет своей жизни, но и для всей Службы", - говорится в сообщении управления.
Яблоновсеий окончил Донской государственный аграрный университет по специальности "Ветеринария" в 2005 году. Трудовая деятельность после окончания вуза началась с управления Россельхознадзора по Ростовской области. За 6 лет он прошел путь от рядового специалиста до начальника отдела ветеринарного контроля и надзора. Работе в Россельхознадзоре он посвятил более 11 лет своей жизни.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала