03:51 25.03.2026
Банки перестанут учитывать серые доходы заемщиков, рассказали в Госдуме
Депутат Панеш: банки с 1 апреля перестанут учитывать серые доходы заемщиков

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Банки в России с 1 апреля перестанут учитывать серые доходы заемщиков, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
"До сих пор банки при расчете показателя долговой нагрузки могли использовать любые сведения о доходах заемщика, включая справки по форме банка, выписки по счетам, устные заверения самого клиента. Многие кредитные организации закрывали глаза на отсутствие официального подтверждения, ориентируясь на серые доходы, которые заемщик декларировал самостоятельно. С 1 апреля эта практика прекращается", - сказал Панеш.
Депутат отметил, что при расчете показателя долговой нагрузки - соотношения ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу - банки обязаны использовать только данные, полученные через систему "Цифровой профиль" из ФНС и Социального фонда.
"Цифровой профиль" - это система, которая позволяет банкам получать сведения о доходах заемщика напрямую от государственных ведомств. С 1 марта 2026 года банки подключились к этой системе, и теперь при обращении клиента за кредитом они могут запросить официальные данные о его зарплате, пенсии, социальных выплатах и иных доходах, которые отражены в налоговой отчетности или в Социальном фонде", - подчеркнул он.
По словам парламентария, заемщик дает согласие на такой запрос, и банк получает достоверную информацию, которую невозможно подделать или исказить.
"Для граждан, у которых доход полностью официальный и подтвержден документально, принципиально ничего не меняется. Они по-прежнему смогут получать кредиты, и их показатель долговой нагрузки будет рассчитан корректно. Более того, для таких заемщиков исключается ситуация, когда банк мог необоснованно занизить их доход из-за отсутствия "белой" справки", - рассказал депутат.
Панеш также добавил, что для тех, кто привык получать зарплату "в конверте" или имеет неофициальные доходы, ситуация меняется кардинально.
"Банки просто не смогут учесть такие доходы при расчете. Показатель долговой нагрузки будет рассчитан только исходя из официальных поступлений. Если официальный доход невелик, банк либо откажет в выдаче кредита, либо предложит сумму значительно меньше запрашиваемой. Если вы планируете брать кредит или ипотеку, особенно крупный, имеет смысл заранее проверить, какие сведения о ваших доходах есть в ФНС и Социальном фонде", - сообщил он.
Парламентарий уточнил, что сделать это можно через личный кабинет на портале "Госуслуги".
"Если вы официально трудоустроены, но работодатель не платит налоги с полной суммы - это рискует стать препятствием для получения кредита. Банк будет видеть только ту сумму, с которой уплачены налоги и страховые взносы. Также важно понимать: новое правило касается не только новых кредитов, но и рефинансирования, а также увеличения лимита по кредитной карте. В этих случаях банк также будет пересчитывать показатель долговой нагрузки исходя из официальных доходов", - заключил Панеш.
