Минфин рассказал о плане расширить контроль за безналичными доходами физлиц

АСТАНА, 25 мар - РИА Новости. Банк России и Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2027 года планируют расширить обмен данными об операциях по счетам физлиц, не являющихся ИП, для выявления признаков осуществления предпринимательской деятельности, ведомства определят индикаторы таких рисков, сообщил журналистам статс-секретарь замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Это заработает с 2027 года, это информационный обмен в автоматическом режиме между Центробанком и ФНС России в части операций по счетам, где сработают индикаторы риска", - ответил Сазанов на вопрос о сроках запуска расширенного обмена ЦБ и ФНС сведениями об операциях по счетам физлиц.

Регулятор и ФНС определят индикаторы риска ведения предпринимательской деятельности, добавил Сазанов. "Они определят, там будут искать признаки осуществления предпринимательской деятельности", - сказал он.

Ранее в марте источник РИА Новости сообщал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому Банк России будет сообщать ФНС о счетах физлиц с признаками предпринимательской деятельности.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть первую Налогового кодекса РФ. Так, Банк России может направлять в налоговые органы информацию о физических лицах, чьи операции по счетам имеют признаки предпринимательской деятельности или получения доходов от других физлиц. Налоговые органы будут вправе запрашивать выписки по счетам таких лиц в иных банках вне рамок проверок.

Таким образом власти хотят усилить идентификацию владельцев банковских счетов и расширить контроль за безналичными доходами физлиц.

Также изменения планируется внести в закон "О налоговых органах Российской Федерации" и статьи 3 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Закон о налоговых органах дополняется новыми статьями, которыми устанавливается, что ФНС передает Банку России, в частности, информацию об открытии, закрытии счетов (вкладов) физлиц, не являющихся ИП, информацию о предоставлении или прекращении права физлиц использовать персонифицированные электронные средства платежа.

В федеральном законе о противодействии легализации доходов теперь при идентификации клиента в обязательном порядке будет указываться ИНН, перечень сведений для упрощенной идентификации дополняется СНИЛС, номером полиса ОМС, номером водительского удостоверения (с исключениями для определенных электронных средств платежа).