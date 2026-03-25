В Госдуме рассказали о задаче депутатов на переговорах с США

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главной задачей депутатской делегации на переговорах с США является продолжение выстраивания постоянного диалога с Вашингтоном, заявил зампредседателя комитета по международным делам Алексей Чепа.
Ранее по данным источников газеты "Ведомости" сообщалось, что депутаты Госдумы направятся в США в ближайшее время. Уточняется, что в Вашингтон для переговоров с американцами полетит группа думцев из разных фракций, а возглавит делегацию заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").
"В первую очередь, задача выстраивания постоянного диалога. Мы должны разъяснять наши позиции, говорить о тех проблемах, которые мы видим. Естественно, это диалог с партнерами. Мы выстраиваем такой диалог и с европейскими парламентариями, проводим постоянные ВКС. Там, где есть возможность, мы проводим встречи в рамках различных международных организаций, куда российская делегация парламентариев ездит", - рассказал Чепа в беседе с "Газетой.Ru".