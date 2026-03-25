Девочка из квартиры в Севастополе, где произошел взрыв, рассказала о ЧП

В Севастополе накануне вечером прогремел взрыв в жилом доме.
По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали.
Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.
Жильцов домов эвакуировали, в соседней школе развернули пункт временного размещения.
На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Причины ЧП выясняются.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.
