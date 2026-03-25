Челябинский депутат в возрасте 70 лет отправился на СВО

ЧЕЛЯБИНСК, 25 мар - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов подписал добровольческий контракт и отправился в зону специальной военной операции, сообщил РИА Новости председатель Заксобрания региона Олег Гербер.

По данным сайта Заксобрания Челябинской области , в настоящее время Филиппов также является президентом продовольственной компании "Увелка".

"Это так, добровольческий контракт", - сказал Гербер, отвечая на вопрос, действительно ли Филиппов ушел на СВО.

Он уточнил, что полномочия депутата за ним сохраняются.

В пресс-службе Заксобрания уточнили РИА Новости, что контракт подписан депутатом в марте на полгода, о чем он уведомил Законодательное собрание.