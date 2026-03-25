Рейтинг@Mail.ru
Челябинский депутат в возрасте 70 лет отправился на СВО - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/deputat-2082832965.html
Челябинский депутат в возрасте 70 лет отправился на СВО
Челябинский депутат в возрасте 70 лет отправился на СВО - РИА Новости, 25.03.2026
Челябинский депутат в возрасте 70 лет отправился на СВО
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов подписал добровольческий контракт и отправился в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T14:31:00+03:00
2026-03-25T14:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
челябинская область
единая россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082830679_0:0:877:493_1920x0_80_0_0_ff8d4d90dc3ffda407eb62ac729eceb9.jpg
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082830607_0:107:682:619_1920x0_80_0_0_1b72900f4aec7e2f6f2294fe247da717.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, единая россия, политика
Специальная военная операция на Украине, Челябинская область, Единая Россия, Политика
Челябинский депутат в возрасте 70 лет отправился на СВО

Депутат Заксобрания Челябинской области Филиппов в 70 лет отправился на СВО

© Законодательное собрание Челябинской областиДепутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Законодательное собрание Челябинской области
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 25 мар - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов подписал добровольческий контракт и отправился в зону специальной военной операции, сообщил РИА Новости председатель Заксобрания региона Олег Гербер.
По данным сайта Заксобрания Челябинской области, в настоящее время Филиппов также является президентом продовольственной компании "Увелка".
"Это так, добровольческий контракт", - сказал Гербер, отвечая на вопрос, действительно ли Филиппов ушел на СВО.
Он уточнил, что полномочия депутата за ним сохраняются.
В пресс-службе Заксобрания уточнили РИА Новости, что контракт подписан депутатом в марте на полгода, о чем он уведомил Законодательное собрание.
По информации сайта Заксобрания, Филиппов родился 27 января 1956 года в поселке Увельский Челябинской области. Дата избрания депутатом Законодательного собрания Челябинской области - 14 июня 2025 года, фракция "Единая Россия". Он являлся депутат Заксобрания V–VIII созывов. В 1988 году назначен на должность директора Нижне-Увельского элеватора, в настоящее время – президент продовольственной компании "Увелка".
Специальная военная операция на УкраинеЧелябинская областьЕдиная РоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала