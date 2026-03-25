Челябинский депутат в возрасте 70 лет отправился на СВО
Челябинский депутат в возрасте 70 лет отправился на СВО - РИА Новости, 25.03.2026
Челябинский депутат в возрасте 70 лет отправился на СВО
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов подписал добровольческий контракт и отправился в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T14:31:00+03:00
2026-03-25T14:31:00+03:00
2026-03-25T14:31:00+03:00
челябинская область
челябинская область, единая россия, политика
Специальная военная операция на Украине, Челябинская область, Единая Россия, Политика
Челябинский депутат в возрасте 70 лет отправился на СВО
Депутат Заксобрания Челябинской области Филиппов в 70 лет отправился на СВО
ЧЕЛЯБИНСК, 25 мар - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов подписал добровольческий контракт и отправился в зону специальной военной операции, сообщил РИА Новости председатель Заксобрания региона Олег Гербер.
По данным сайта
Заксобрания Челябинской области
, в настоящее время Филиппов также является президентом продовольственной компании "Увелка".
"Это так, добровольческий контракт", - сказал Гербер, отвечая на вопрос, действительно ли Филиппов ушел на СВО.
Он уточнил, что полномочия депутата за ним сохраняются.
В пресс-службе Заксобрания уточнили РИА Новости, что контракт подписан депутатом в марте на полгода, о чем он уведомил Законодательное собрание.
По информации сайта Заксобрания, Филиппов родился 27 января 1956 года в поселке Увельский Челябинской области. Дата избрания депутатом Законодательного собрания Челябинской области - 14 июня 2025 года, фракция "Единая Россия
". Он являлся депутат Заксобрания V–VIII созывов. В 1988 году назначен на должность директора Нижне-Увельского элеватора, в настоящее время – президент продовольственной компании "Увелка".