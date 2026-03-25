Власти оценили ситуацию с продуктами в пострадавших от пастереллеза селах

НОВОСИБИРСК, 25 мар - РИА Новости. Дефицита продуктов в новосибирских селах, где изъяли сельскохозяйственных животных в рамках локализации очагов пастереллеза, нет, сообщает правительство Новосибирской области.

"На сегодняшний день дефицита продовольственных товаров не зафиксировано - поставки осуществляются в плановом режиме. Реализация продуктов питания осуществляется в 36 торговых объектах, в том числе в магазинах федеральных торговых сетей. Совместно с органами местного самоуправления пострадавших районов организован постоянный мониторинг наличия товаров", - приводятся в сообщении слова замглавы областного минпромторга Дмитрия Гришунина.

Чиновник отметил, что специалисты на местах взаимодействуют с бизнес-структурами, чтобы не допустить роста цен и сокращения ассортимента. В случае возникновения рисков дефицита предусмотрено оперативное привлечение предприятий потребительской кооперации для дополнительного торгового обслуживания жителей.

"По результатам мониторинга установлено, что продукты питания, в том числе мясная и молочная продукция, представлены в достаточном ассортименте… Молочная продукция представлена товарами производителей Новосибирской области , регионов Сибирского федерального округа, а также федеральных поставщиков", - заявляют власти.

Кроме того, на особом контроле находится реализация мяса.