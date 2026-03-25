Власти оценили ситуацию с продуктами в пострадавших от пастереллеза селах
Дефицита продуктов в новосибирских селах, где изъяли сельскохозяйственных животных в рамках локализации очагов пастереллеза, нет, сообщает правительство... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T09:56:00+03:00
НОВОСИБИРСК, 25 мар - РИА Новости. Дефицита продуктов в новосибирских селах, где изъяли сельскохозяйственных животных в рамках локализации очагов пастереллеза, нет, сообщает правительство Новосибирской области.
"На сегодняшний день дефицита продовольственных товаров не зафиксировано - поставки осуществляются в плановом режиме. Реализация продуктов питания осуществляется в 36 торговых объектах, в том числе в магазинах федеральных торговых сетей. Совместно с органами местного самоуправления пострадавших районов организован постоянный мониторинг наличия товаров", - приводятся в сообщении слова замглавы областного минпромторга Дмитрия Гришунина.
Чиновник отметил, что специалисты на местах взаимодействуют с бизнес-структурами, чтобы не допустить роста цен и сокращения ассортимента. В случае возникновения рисков дефицита предусмотрено оперативное привлечение предприятий потребительской кооперации для дополнительного торгового обслуживания жителей.
"По результатам мониторинга установлено, что продукты питания, в том числе мясная и молочная продукция, представлены в достаточном ассортименте… Молочная продукция представлена товарами производителей Новосибирской области
, регионов Сибирского федерального округа, а также федеральных поставщиков", - заявляют власти.
Кроме того, на особом контроле находится реализация мяса.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
.