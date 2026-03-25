Чернышенко отметил кировского губернатора за работу с молодежью - РИА Новости, 25.03.2026
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
22:37 25.03.2026
Чернышенко отметил кировского губернатора за работу с молодежью
Чернышенко отметил кировского губернатора за работу с молодежью - РИА Новости, 25.03.2026
Чернышенко отметил кировского губернатора за работу с молодежью
Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко отметил губернатора Кировской области Александра Соколова за создание уникальной практики организации... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T22:37:00+03:00
2026-03-25T22:37:00+03:00
общество, кировская область, россия, нижний новгород, дмитрий чернышенко, александр соколов, единая россия
Кировская область, Общество, Кировская область, Россия, Нижний Новгород, Дмитрий Чернышенко, Александр Соколов, Единая Россия
Чернышенко отметил кировского губернатора за работу с молодежью

Чернышенко отметил кировского губернатора Соколова за работу с молодежью

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко отметил губернатора Кировской области Александра Соколова за создание уникальной практики организации пространств для молодёжи, сообщает пресс-служба правительства региона.
Публичное признание успехов региона в реализации молодежной политики было сделано на форуме "Единой России" "Есть результат!" в Нижнем Новгороде. В работе форума приняла участие делегация Кировской области во главе с губернатором, секретарем регионального отделения партии Александром Соколовым.
"Чернышенко выразил благодарность губернатору Кировской области за успешное внедрение уникальных пространств для молодежи под названием "Отличное место". Вице-премьер отметил значимость и эффективность кировской инициативы, подчеркнув, что программа внедрена практически во всех муниципалитетах. Чернышенко назвал это "отличной инициативой" и попросил руководство остальных регионов "под присмотром партии также масштабировать этот опыт", - говорится в сообщении.
Особое внимание Чернышенко уделил проблеме информированности молодежи о существующих возможностях. "По информации, которую мы получаем, у нас 39 процентов молодых людей не знают о наличии молодежных центров в своих населенных пунктах. Поэтому здесь рассчитываем на вашу помощь", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ.
Отмечается, что в этом контексте опыт Кировской области по созданию пространств для молодежи "Отличное место" становится узнаваемым в стране брендом. Проект реализуются с 2023 года по инициативе главы региона. На сегодня в Кировской области функционируют 33 таких пространства в Кирове, Куменском, Подосиновском, Советском, Нагорском, Шабалинском районах, Верхнекамском и Опаринском округах, ЗАТО Первомайский и городе Вятские Поляны. Цель — создание современных, комфортных и многофункциональных площадок, где молодые люди могут общаться, развиваться, реализовывать свои идеи и проекты.
"Признание на федеральном уровне является мощным стимулом для дальнейшего развития проекта и подтверждает правильность выбранного курса", - подчеркивается в сообщении.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
В Кирове откроют филиал Национального центра "Россия"
20 марта, 12:30
 
Кировская областьОбществоКировская областьРоссияНижний НовгородДмитрий ЧернышенкоАлександр СоколовЕдиная Россия
 
 
