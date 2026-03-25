Чернышенко отметил кировского губернатора за работу с молодежью

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко отметил губернатора Кировской области Александра Соколова за создание уникальной практики организации пространств для молодёжи, сообщает пресс-служба правительства региона.

Публичное признание успехов региона в реализации молодежной политики было сделано на форуме "Единой России" "Есть результат!" в Нижнем Новгороде. В работе форума приняла участие делегация Кировской области во главе с губернатором, секретарем регионального отделения партии Александром Соколовым.

"Чернышенко выразил благодарность губернатору Кировской области за успешное внедрение уникальных пространств для молодежи под названием "Отличное место". Вице-премьер отметил значимость и эффективность кировской инициативы, подчеркнув, что программа внедрена практически во всех муниципалитетах. Чернышенко назвал это "отличной инициативой" и попросил руководство остальных регионов "под присмотром партии также масштабировать этот опыт", - говорится в сообщении.

Особое внимание Чернышенко уделил проблеме информированности молодежи о существующих возможностях. "По информации, которую мы получаем, у нас 39 процентов молодых людей не знают о наличии молодежных центров в своих населенных пунктах. Поэтому здесь рассчитываем на вашу помощь", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ.

Отмечается, что в этом контексте опыт Кировской области по созданию пространств для молодежи "Отличное место" становится узнаваемым в стране брендом. Проект реализуются с 2023 года по инициативе главы региона. На сегодня в Кировской области функционируют 33 таких пространства в Кирове, Куменском, Подосиновском, Советском, Нагорском, Шабалинском районах, Верхнекамском и Опаринском округах, ЗАТО Первомайский и городе Вятские Поляны. Цель — создание современных, комфортных и многофункциональных площадок, где молодые люди могут общаться, развиваться, реализовывать свои идеи и проекты.