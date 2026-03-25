Японские ученые нашли в чае матча спасение от симптомов аллергии

ТОКИО, 25 мар — РИА Новости. Японские ученые обнаружили, что порошковый зеленый чай матча может уменьшать симптомы аллергического ринита, воздействуя на нервные механизмы, связанные с рефлексом чихания, рассказал РИА Новости один из авторов исследования, сотрудник Университета Хиросимы Осаму Каминума.

Группа ученых Университета Хиросимы изучала влияние порошкового зеленого чая матча на симптомы аллергического ринита в экспериментальной модели на животных, оценивая частоту чихания, чувствительность слизистой оболочки носа к раздражителям и показатели иммунной реакции. У животных, получавших матча, симптомы оказались менее выраженными по сравнению с контрольной группой, при этом значительных изменений показателей иммунной реакции обнаружено не было.

"Поскольку речь идет о пищевом продукте, безопасность которого уже установлена, можно ожидать широкого развития дальнейших исследований, в том числе можно ли подтвердить эффект у человека при его обычном потреблении и какие основные компоненты связаны с этим эффектом", — сказал эксперт.

По словам ученого, полученные результаты указывают, что эффект может быть связан с воздействием на нервные механизмы, участвующие в формировании рефлекса чихания.

"В последние годы сообщается о новых молекулах и клетках, участвующих в развитии аллергических симптомов, поэтому понимание механизма заболевания становится все более сложным", — отметил Каминума.

Ученый также допустил, что матча может быть не единственным продуктом с подобным действием, и в ходе дальнейших исследований могут быть выявлены и другие вещества, способные влиять на симптомы аллергии.