Песков: Россия говорит МАГАТЭ об озабоченности ударами около АЭС "Бушер"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия сигнализирует МАГАТЭ, США и другим сторонам свою озабоченность по поводу опасности ударов по территории АЭС "Бушер" в Иране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.