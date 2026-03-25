18:34 25.03.2026
Бренд "Корчма Тарас Бульба" выставили на продажу за 25 миллионов рублей
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Вход в ресторан "Корчма Тарас Бульба" в Москве
Вход в ресторан "Корчма Тарас Бульба" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Товарный знак "Корчма Тарас Бульба" выставлен на продажу с начальной ценой около 25 миллионов рублей в рамках дела о банкротстве создателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана, которое рассматривает арбитражный суд Москвы, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.
Финансовый управляющий Белойвана Вадим Дамаев объявил торги в форме публичного предложения с закрытой формой подачи предложений о цене. Торги проводятся с 24 марта по 18 мая. В первую неделю цена составляет около 25 миллионов рублей, в последнюю – чуть более 7 миллионов рублей.
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван перед началом заседания Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Приставы хотят взыскать участок владельца "Корчмы Тараса Бульбы"
22 декабря 2025, 02:39
Товарный знак "Корчма Тарас Бульба" в настоящее время действует до 2028 года.
На торги также выставлены бренды Korchma Taras Bulba с начальной ценой 450 тысяч рублей и сроком действия до 2031 года и "Кафе Н.Гоголь" (450 тысяч рублей, 2029 год).
Арбитражный суд Москвы в 2022 году признал Белойвана банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел ранее по заявлению инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №4 по Москве из-за долгов в размере более 971 миллиона рублей.
Пресненский суд Москвы в 2021 году заочно арестовал Белойвана, объявленного в розыск, по делу о неуплате налогов. Он обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Санкция статьи - до семи лет лишения свободы.
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Машины создателя "Корчмы Тарас Бульба" могут забрать у нынешних владельцев
17 декабря 2025, 13:38
 
