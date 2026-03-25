В Псковской области при атаке БПЛА повреждены две вышки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. В результате ночной атаки БПЛА в Псковской области телевизионная вышка и вышка сотовой связи получили незначительные повреждения, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"В результате ночной атаки БПЛА в Псковской области две вышки – телевизионная в поселке Плюсса (второй раз за неделю) и вышка сотовой связи в деревне Лудони Струго-Красненского района получили незначительные повреждения. Пострадавших нет, при падении обломков на землю произошло возгорание сухой травы", - написал он в своем канале в Max.
Губернатор сообщил, что на месте работают технические службы операторов связи и областного радиотелевизионного передающего центра. В Струго-Красненском районе связь восстановлена по временной схеме. Необходимые элементы оборудования телевышки заменят в максимально сжатые сроки.
