В Псковской области при атаке БПЛА повреждены две вышки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. В результате ночной атаки БПЛА в Псковской области телевизионная вышка и вышка сотовой связи получили незначительные повреждения, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Губернатор сообщил, что на месте работают технические службы операторов связи и областного радиотелевизионного передающего центра. В Струго-Красненском районе связь восстановлена по временной схеме. Необходимые элементы оборудования телевышки заменят в максимально сжатые сроки.