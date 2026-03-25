Бойцы "Днепра" управляют ударными БПЛА "Молния-2" из бункеров
Расчеты войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на передовой у береговой линии используют для управления своими ударными... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T02:18:00+03:00
ГЕНИЧЕСК, 25 мар - РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на передовой у береговой линии используют для управления своими ударными беспилотниками специализированные, тщательно замаскированные, подземные фронтовые бункеры, передает наблюдавший за работой расчета ударных беспилотных летательных аппаратов "Молния-2" корреспондент РИА Новости.
После успешного запуска с передовой на херсонском направлении ударного FPV самолетного типа "Молния-2" управление им перехватывает оператор расчета, который находится в тщательно замаскированном фронтовом подземном бункере. Такое укрепление незаметно с воздуха и способно выдержать прямое попадание вражеского снаряда или FPV. Бункер оборудован средствами связи и РЭБ.
Операторы БПЛА, один их которых непосредственно управлял беспилотником, а другой играл роль штурмана, провели "Молнию-2" через зону РЭБ противника, вывели беспилотный летательный аппарат на цель и успешно ее уничтожили, при этом сами они остались не замечены для врага.