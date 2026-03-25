Бойцы "Днепра" управляют ударными БПЛА "Молния-2" из бункеров

ГЕНИЧЕСК, 25 мар - РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на передовой у береговой линии используют для управления своими ударными беспилотниками специализированные, тщательно замаскированные, подземные фронтовые бункеры, передает наблюдавший за работой расчета ударных беспилотных летательных аппаратов "Молния-2" корреспондент РИА Новости.

После успешного запуска с передовой на херсонском направлении ударного FPV самолетного типа "Молния-2" управление им перехватывает оператор расчета, который находится в тщательно замаскированном фронтовом подземном бункере. Такое укрепление незаметно с воздуха и способно выдержать прямое попадание вражеского снаряда или FPV. Бункер оборудован средствами связи и РЭБ.