СМИ заметили необычные детали на бомбардировщиках США, атаковавших Иран
На крыльях атаковавших Иран американских бомбардировщиках B-2 Spirit появились необычные белые прямоугольники, сообщает портал War Zone.
TWZ: на крыльях бомбардировщиков США B-2 появились необычные прямоугольники
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости.
На крыльях атаковавших Иран американских бомбардировщиках B-2 Spirit появились необычные белые прямоугольники, сообщает портал War Zone
.
Отметки неясного назначения портал разглядел на снимках двух B
-2, готовившихся к вылету с авиабазы для нанесения ударов по Ирану
17 марта. Кадры опубликовало Центральное командование ВС США
(CENTCOM).
"Эти прямоугольники располагаются симметрично вблизи верхней и нижней передних кромок (крыла - ред.) и, судя по всему, закреплены с помощью типичной клейкой ленты, чтобы максимально уменьшить радиолокационную заметность самолета", - говорится в публикации.
Портал также сообщил, что белые прямоугольники отдаленно напоминают тестовые метки, которые наносились на бомбардировщики B-2 в течение первых десяти лет эксплуатации, пока он проходил испытания.
Вместе с тем, пишет автор статьи, не понятно, почему подобные отличительные знаки появились при выполнении боевой задачи.
"Возможно также, что это какой-то новый датчик или устройство радиоэлектронной борьбы, а эти небольшие отверстия предназначены для того, что находится за ними", - подытожило издание.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.