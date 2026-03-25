13:31 25.03.2026
СМИ заметили необычные детали на бомбардировщиках США, атаковавших Иран
На крыльях атаковавших Иран американских бомбардировщиках B-2 Spirit появились необычные белые прямоугольники, сообщает портал War Zone. РИА Новости, 25.03.2026
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. На крыльях атаковавших Иран американских бомбардировщиках B-2 Spirit появились необычные белые прямоугольники, сообщает портал War Zone.
Отметки неясного назначения портал разглядел на снимках двух B-2, готовившихся к вылету с авиабазы для нанесения ударов по Ирану 17 марта. Кадры опубликовало Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Эти прямоугольники располагаются симметрично вблизи верхней и нижней передних кромок (крыла - ред.) и, судя по всему, закреплены с помощью типичной клейкой ленты, чтобы максимально уменьшить радиолокационную заметность самолета", - говорится в публикации.
Портал также сообщил, что белые прямоугольники отдаленно напоминают тестовые метки, которые наносились на бомбардировщики B-2 в течение первых десяти лет эксплуатации, пока он проходил испытания.
Вместе с тем, пишет автор статьи, не понятно, почему подобные отличительные знаки появились при выполнении боевой задачи.
"Возможно также, что это какой-то новый датчик или устройство радиоэлектронной борьбы, а эти небольшие отверстия предназначены для того, что находится за ними", - подытожило издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
