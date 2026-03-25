СМИ заметили необычные детали на бомбардировщиках США, атаковавших Иран

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. На крыльях атаковавших Иран американских бомбардировщиках B-2 Spirit появились необычные белые прямоугольники, сообщает портал На крыльях атаковавших Иран американских бомбардировщиках B-2 Spirit появились необычные белые прямоугольники, сообщает портал War Zone

"Эти прямоугольники располагаются симметрично вблизи верхней и нижней передних кромок (крыла - ред.) и, судя по всему, закреплены с помощью типичной клейкой ленты, чтобы максимально уменьшить радиолокационную заметность самолета", - говорится в публикации.

Портал также сообщил, что белые прямоугольники отдаленно напоминают тестовые метки, которые наносились на бомбардировщики B-2 в течение первых десяти лет эксплуатации, пока он проходил испытания.

Вместе с тем, пишет автор статьи, не понятно, почему подобные отличительные знаки появились при выполнении боевой задачи.

"Возможно также, что это какой-то новый датчик или устройство радиоэлектронной борьбы, а эти небольшие отверстия предназначены для того, что находится за ними", - подытожило издание.