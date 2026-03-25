Билеты на электрички между Россией и Белоруссией появились в продаже

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Открыта продажа билетов на электрички из Смоленска в белорусские Витебск и Оршу, они будут ходить со 2 апреля ежедневно до трех раз в сутки, сообщили РЖД.

Запуск в апреле 2026 года первых беспересадочных пригородных поездов между Россией Белоруссией анонсировал министр транспорта России Андрей Никитин. Он уточнял, что составы будут ходить из Смоленска Витебск и Оршу.

"Билеты на пригородные поезда из Смоленска в Витебск и Оршу – уже в продаже! Поезда будут курсировать со 2 апреля, ежедневно, до трех рейсов в день туда-обратно ", - говорится в сообщении РЖД.

В частности, на направлении Смоленск - Орша назначены две пары поездов в день с остановкой на станции Красное. Они в течение всего года будут отправляться из Орши в 5.30 и 16.25 и прибывать в Смоленск в 7.10 и 18.05, из Смоленска в 7.57 и 18.58 и прибывать в Оршу в 9.37 и 20.38. С 30 апреля по 27 сентября будет ходить дополнительная пара поездов.

На направлении Смоленск – Витебск будет курсировать одна круглогодичная пара поездов с остановкой на станции Рудня, отправлением из Смоленска в 11.55 и прибытием в Витебск в 13.55, из Витебска в 15.34 и прибытием в Смоленск в 17.34. Также назначены две дополнительные сезонные пары поездов в дни повышенного спроса (например, в выходные и праздничные дни).

Пассажиры новых маршрутов смогут сделать пересадки на поезда, следующие до других городов и станций в России и Белоруссии (предусмотрена удобная стыковка). В их числе Москва, Санкт-Петербург, Минск, Брест, Могилев.

Перевозчиком на маршрутах будет АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК). Курсировать из Смоленска в белорусские Витебск и Оршу и обратно будут российские пригородные поезда: серии ЭП3Д (Смоленск – Орша) и РА-3 (Смоленск – Витебск).

"Купить билеты можно онлайн на нашем сайте, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в кассах на станциях следования (оплата: в РФ – российские рубли, в Беларуси – белорусские рубли, действует карта Мир). Для граждан России и Беларуси сохраняются все льготы", - пишут РЖД.