ПВО ночью сбила 389 украинских беспилотников

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 389 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду.

"В ночное время в период с 23.00 мск 24 марта до 7.00 мск 25 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, областей, Московского региона и Республики Крым", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.