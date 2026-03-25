Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" в подземных мастерских собирают прорывающие РЭБ ВСУ БПЛА - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
03:20 25.03.2026
Бойцы "Днепра" в подземных мастерских собирают прорывающие РЭБ ВСУ БПЛА
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 25 мар - РИА Новости. Техники-саперы 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" непосредственно на передовой в подземных мастерских собирают ударные БПЛА и настраивают их для успешного прорыва украинской зоны РЭБ, в частности над акваторией реки Днепр, передает наблюдавший за работой расчета ударных БПЛА "Молния-2" 18-й армии "Днепра" корреспондент РИА Новости.
Бойцы 18-й общевойсковой армии "Днепра" на оборудованных системой РЭБ и комплексом пассивной противодронной защиты внедорожных транспортных средствах доставляют к линии боевого соприкосновения комплектующие для FPV самолетного типа "Молния-2". Оперативно, под охраной противодронных расчетов, военные разгружают транспорт и заносят соответствующие комплектующие во фронтовую подземную мастерскую по сборке БПЛА, где техники-инженеры собирают из них полноценный ударный беспилотник и снаряжают его мощной боевой частью.
"Против пехоты там, ОФБЧ (осколочно-фугасная боевая часть), три килограмма. Две штуки вешаем - "разбирать" какие-то помещения там, если внутрь (бункера) залететь", - рассказал РИА Новости техник-сапер расчета с позывным "Сложный".
Благодаря расположению подземной мастерской непосредственно на передовой инженеры 18-й армии могут собрать ударный беспилотник, максимально отвечающий требованиям текущей боевой задачи и наилучшим образом предназначенный для прорыва конкретного района РЭБ противника.
"Борт готов, сейчас парни выставляют оборудование, и в принципе можем лететь", - добавил "Сложный".
После сборки бойцы расчета выносят из подземной замаскированной мастерской специально предназначенный для выполнения поступившей задачи беспилотник и устанавливают его на точке пуска.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала