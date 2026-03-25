Бойцы "Днепра" в подземных мастерских собирают прорывающие РЭБ ВСУ БПЛА

ГЕНИЧЕСК, 25 мар - РИА Новости. Техники-саперы 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" непосредственно на передовой в подземных мастерских собирают ударные БПЛА и настраивают их для успешного прорыва украинской зоны РЭБ, в частности над акваторией реки Днепр, передает наблюдавший за работой расчета ударных БПЛА "Молния-2" 18-й армии "Днепра" корреспондент РИА Новости.

Бойцы 18-й общевойсковой армии "Днепра" на оборудованных системой РЭБ и комплексом пассивной противодронной защиты внедорожных транспортных средствах доставляют к линии боевого соприкосновения комплектующие для FPV самолетного типа "Молния-2". Оперативно, под охраной противодронных расчетов, военные разгружают транспорт и заносят соответствующие комплектующие во фронтовую подземную мастерскую по сборке БПЛА, где техники-инженеры собирают из них полноценный ударный беспилотник и снаряжают его мощной боевой частью.

"Против пехоты там, ОФБЧ (осколочно-фугасная боевая часть), три килограмма. Две штуки вешаем - "разбирать" какие-то помещения там, если внутрь (бункера) залететь", - рассказал РИА Новости техник-сапер расчета с позывным "Сложный".

Благодаря расположению подземной мастерской непосредственно на передовой инженеры 18-й армии могут собрать ударный беспилотник, максимально отвечающий требованиям текущей боевой задачи и наилучшим образом предназначенный для прорыва конкретного района РЭБ противника.

"Борт готов, сейчас парни выставляют оборудование, и в принципе можем лететь", - добавил "Сложный".