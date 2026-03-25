В Вологодской области сбили два беспилотника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Еще два БПЛА уничтожены в Вологодской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"Еще два БПЛА уничтожены в Устюженском и Чагодощенском округах. Разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты профильных ведомств", - написал он в своем Telegram-канале

Ранее Филимонов сообщал, что в среду около 03.00 мск в Череповецком округе сбит беспилотный летательный аппарат. Разрушений и пострадавших нет.