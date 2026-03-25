08:48 25.03.2026
Биолог рассказал, какие березы подходят для сбора сока
Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, что для сбора березового сока подойдут деревья с диаметром ствола не менее 20 сантиметров. РИА Новости, 25.03.2026
Биолог рассказал, какие березы подходят для сбора сока

Биолог Сафонов: молодые березы не подходят для сбора сока

© РИА Новости / Юрий КаверБерезы
Березы - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кавер
Березы. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, что для сбора березового сока подойдут деревья с диаметром ствола не менее 20 сантиметров.
"Ствол такой березы вы не сможете обхватить одной рукой - он должен быть шире. Если ваши пальцы смыкаются, это означает, что дерево еще молодое и его лучше не трогать. Также береза не должна иметь видимые повреждения: трещины, гниль, поражения коры и грибные наросты", - сказал биолог в беседе с 360.ru.
Диетолог предупредила об опасности березового сока
9 октября 2024, 10:07
Он подчеркнул, что лучше выбирать взрослые здоровые березы с диаметром ствола не менее 20-25 сантиметров на уровне груди.
Биолог отметил, что не стоит собирать сок берез, которые растут у дорог, особенно в черте города и у промзон. Они накапливают в себе тяжелые металлы. Лучше доехать до загородной березовой рощи или смешанного леса.
Кроме того, не нужно выбирать молодые деревья (до 20-25 сантиметров в диаметре). У них сокодвижение в основном направлено на собственные рост и развитие, поэтому, если "отнять" сок, дерево может ослабнуть и даже усохнуть, а место прокола будет заживать гораздо дольше. К тому же сок молодой березы более водянистый и в нем меньше полезных веществ.
Также лучше не собирать сок в пасмурную погоду или дождь - в солнечный день циркуляция сока будет интенсивнее.
Как приготовить домашний квас — 30 рецептов: хлебный, овсяный, свекольный
17 июля 2025, 20:20
 
