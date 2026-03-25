"Вся надежда на соседей". В Финляндии пожаловались на критическое положение - РИА Новости, 25.03.2026
08:00 25.03.2026 (обновлено: 08:04 25.03.2026)
"Вся надежда на соседей". В Финляндии пожаловались на критическое положение
"Вся надежда на соседей". В Финляндии пожаловались на критическое положение
Финляндия, Россия, Евросоюз
© AP Photo / Pavel Golovkin — Хельсинки
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Светлана Медведева. Подорожание бензина из-за конфликта на Ближнем Востоке ударило и по бизнесу, и по населению — финны устремились на автозаправки за границу, чтобы хоть как-то сэкономить. Что ждет экономику страны, если война в Иране затянется, — в материале РИА Новости.

Дорогое удовольствие

В феврале литр 95 E10 стоил в среднем 1,76 евро, сейчас — уже больше двух.
Главный экономист Ассоциации финских предпринимателей Петри Малинен констатирует: бизнес сильно пострадал.
Он предрекает 2,5 евро за литр, если конфликт не урегулируют в ближайшее время. И это сразу скажется на всей экономике.
В Швеции бензин пока дешевле (примерно на 40 центов): там налог на топливо ниже, а также больше игроков на оптовом рынке (значит, конкуренция сильнее) и каналов закупки. Финны теперь стараются заправляться у соседей.
© РИА Новости / Алексей Сазонов — Заправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции

От рыбы до леса

Логистика Финляндии в значительной степени завязана на автоперевозки, поэтому там подорожание бензина особенно ощутимо, говорит директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Давыдова.
Пострадала, в частности, вся цепочка рыболовного сектора — от промысла до переработки.
Значительных топливных затрат требует и сельское хозяйство: техника в полях, транспортировка продукции.
То же самое в лесной промышленности, одной из важнейших для финского экспорта. "Повысится себестоимость древесины, конкурентоспособность ослабеет", — делает вывод эксперт.
Часть затрат бизнес переложит на конечных потребителей — скоро они увидят это на ценниках в магазинах, добавляет руководитель проектов КГ "Полилог" Евгений Зленко.
В 2025 году ВВП Финляндии прибавил 0,2%. Главный экономист банка Danske Минна Куусисто предупреждает: энергокризис может вернуть экономике отрицательную динамику.
Руководитель проектов консалтинговой группы "Полилог" Евгения Зленко отмечает: у Хельсинки практически нет инструментов для смягчения удара по экономике. Собственными топливными ресурсами страна не располагает, а налоговая политика довольно жесткая.
При 2,5 евро за литр крупных неприятностей не избежать.
"Это даст толчок инфляции, так как из-за дорогого бензина цены вырастут во всех сферах, от общественного транспорта до продуктов и ЖКХ", — говорит Давыдова.
Финны сократят расходы на поездки, особенно междугородние, и отложат крупные покупки — бытовой техники, автомобилей, уверена она.
Жители города Хельсинки, Финляндия

"Спасите Финляндию!"

Самый простой способ выйти из трудной ситуации — вернуться к сотрудничеству с Россией, подчеркивает Давыдова.
К этому финское правительство, в частности, призывал генеральный директор макроэкономической консалтинговой компании GnS Economics, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Надо немедленно нормализовать отношения. Из-за закрытия Ормузского пролива мы приближаемся к эпическому кризису. ЕС ничего не может с этим поделать, но Россия со своими огромными ресурсами может. Пожалуйста, спасите Финляндию!" — заявил он.
Но власти стоят на своем. Более того, президент Александр Стубб был крайне возмущен тем, что США смягчили антироссийские санкции. Ранее он утверждал, что возврата к прежнему добрососедству никогда не будет.
А конца конфликту на Ближнем Востоке не видно. Негативный сценарий со значительным подорожанием бензина вполне реален. Всплеск инфляции, снижение покупательского спроса — вот с чем столкнется финская экономика, которая и без того еле держится из-за растущей безработицы и постоянного банкротства компаний.
Флаг Финляндии
 
