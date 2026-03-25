Депутат парламента Башкирии осужден на десять лет по делу о мошенничестве

УФА, 25 мар – РИА Новости. Советский районный суд Уфы приговорил к десяти годам лишения свободы депутата парламента Башкирии за посредничество во взяточничестве и попытку мошенничества, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Советский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении депутата госсобрания республики Башкортостан , обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве), части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (Приготовление к мошенничеству), говорится в сообщении.

"Установлено, что подсудимый и его знакомый предложили женщине, в отношении которой велось уголовное преследование, выступить посредником при передаче взятки должностным лицам министерства обороны Российской Федерации. За 10 млн рублей он обещал своей знакомой заключить фиктивный контракт о прохождении военной службы без фактического её несения, что привело бы к приостановлению предварительного следствия в отношении женщины и последующему освобождению её от уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, подсудимый потребовал у знакомой передачи 200 тысяч рублей в качестве взятки военному комиссару за выдачу военного билета. При этом реально передавать денежные средства должностному лицу он не намеревался. Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, добавили в пресс-службе.

"Подсудимый вину признал частично. Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - отмечается в релизе.

В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что речь идет о депутате башкирского парламента Алексее Локотченко, который в 2024 году участвовал в СВО.