Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/bashkiriya-2082785357.html
Депутат парламента Башкирии осужден на десять лет по делу о мошенничестве
происшествия
уфа
республика башкортостан
россия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20260324/muzhchina-2082642868.html
https://ria.ru/20260323/moskva-2082411873.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 25 мар – РИА Новости. Советский районный суд Уфы приговорил к десяти годам лишения свободы депутата парламента Башкирии за посредничество во взяточничестве и попытку мошенничества, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Советский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении депутата госсобрания республики Башкортостан, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве), части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (Приготовление к мошенничеству), говорится в сообщении.
"Установлено, что подсудимый и его знакомый предложили женщине, в отношении которой велось уголовное преследование, выступить посредником при передаче взятки должностным лицам министерства обороны Российской Федерации. За 10 млн рублей он обещал своей знакомой заключить фиктивный контракт о прохождении военной службы без фактического её несения, что привело бы к приостановлению предварительного следствия в отношении женщины и последующему освобождению её от уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, подсудимый потребовал у знакомой передачи 200 тысяч рублей в качестве взятки военному комиссару за выдачу военного билета. При этом реально передавать денежные средства должностному лицу он не намеревался. Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, добавили в пресс-службе.
"Подсудимый вину признал частично. Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - отмечается в релизе.
В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что речь идет о депутате башкирского парламента Алексее Локотченко, который в 2024 году участвовал в СВО.
Членство депутата в партии "Единая Россия" было приостановлено после его задержания в 2025 году.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала