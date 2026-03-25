Россиянка на Бали покрылась сыпью после контакта с гусеницей
Россиянка на Бали покрылась сыпью после контакта с гусеницей - РИА Новости, 25.03.2026
Россиянка на Бали покрылась сыпью после контакта с гусеницей
Россиянка на Бали рассказала РИА Новости, что покрылась болезненной сыпью после контакта с гусеницей. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T13:20:00+03:00
2026-03-25T13:20:00+03:00
2026-03-25T13:20:00+03:00
бали, в мире, происшествия
Бали, В мире, Происшествия
Россиянка на Бали покрылась сыпью после контакта с гусеницей
Россиянка на Бали покрылась сыпью после контакта с ядовитой гусеницей
ДЕНПАСАР, 25 мар — РИА Новости. Россиянка на Бали рассказала РИА Новости, что покрылась болезненной сыпью после контакта с гусеницей.
"Мы были на культурной церемонии, когда я почувствовала, что вся покрываюсь сыпью и краснею. Вскоре это стало невыносимо гореть и чесаться. Я поспешила в больницу, переживая, что меня могла укусить змея, однако там мне показали фото гусеницы и сказали, что именно она была причиной реакции", — рассказала агентству россиянка Лия, проживающая на острове более года.
По её словам, сильное жжение и зуд сохранялись непродолжительное время и полностью исчезли спустя несколько часов.
Как отмечают местные врачи, подобные реакции на Бали
чаще всего вызывают так называемые "огненные" или ядовитые гусеницы — покрытые микроскопическими жалящими волосками. При контакте они выделяют токсин, способный вызвать резкое жжение, зуд, покраснение и сыпь, напоминающую ожог, однако в большинстве случаев симптомы проходят в течение нескольких часов или суток без серьёзных последствий.