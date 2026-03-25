В Госдуме предложили запретить направлять штрафы бывшему владельцу машины

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Георгий Арапов и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили установить запрет на автоматическое направление штрафов бывшему владельцу машины в течение установленного 10-дневного срока после её продажи.

Соответствующее обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство, предусматривающих: запрет на автоматическое направление штрафов бывшему владельцу в течение установленного 10-дневного срока после заключения договора купли-продажи", - сказано в документе.

Документом также предусматривается возможность фиксации факта отчуждения транспортного средства в день подписания договора через "Госуслуги" или информационную систему МВД России , а также возможность автоматической приостановки направления штрафов прежнему владельцу с момента подачи уведомления о продаже до завершения перерегистрации.

По мнению авторов, реализация данных мер позволит снизить административную нагрузку на добросовестных граждан и сократить количество жалоб и судебных споров.

Депутаты напомнили, что в настоящее время после заключения договора купли-продажи транспортного средства новый собственник обязан зарегистрировать автомобиль в течение 10 дней, а до внесения изменений в регистрационные данные сведения о владельце в государственных реестрах остаются прежними, в связи с чем штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные средствами автоматической фиксации, продолжают направляться бывшему собственнику.

"На практике это приводит к многочисленным случаям, когда бывший владелец транспортного средства вынужден оспаривать штрафы, совершённые уже после продажи автомобиля", - добавили они.

Парламентарии отметили, что несмотря на возможность подачи заявления о прекращении регистрации или представления договора купли-продажи в качестве доказательства, процедура обжалования требует времени и затрат.