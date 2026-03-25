Ирак заявил, что будет отражать атаки на проиранское ополчение
Иракские вооруженные силы будут всеми способами отражать атаки самолетов, ракет и беспилотников по проиранским Силам народного ополчения и другим вооруженным... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T00:16:00+03:00
БАГДАД, 25 мар - РИА Новости. Иракские вооруженные силы будут всеми способами отражать атаки самолетов, ракет и беспилотников по проиранским Силам народного ополчения и другим вооруженным отрядам, сообщил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Сабах ан-Нааман по итогам заседания совета нацбезопасности.
"В свете неоправданных нападений и серьезных нарушений суверенитета Ирака
, а также обстрелов официальных штабов сил безопасности совет принял решение противостоять и отражать военные атаки, осуществляемые боевыми самолетами и беспилотниками по штабам и официальным подразделениям Сил народного ополчения, другим формированиям наших вооруженных сил, используя все возможные средства в соответствии с принципом права на ответ и самооборону", - отметил он.
Кроме того, решено преследовать лиц, причастных к нападениям на учреждения безопасности, граждан и дипломатические миссии, выявлять организации, к которым они принадлежат, а также принимать юридические меры.
Ранее в Ираке сообщили о нескольких ракетных атаках на штабы проиранских шиитских Сил народного ополчения и на сотрудников курдской безопасности "пешмерга" в Иракском Курдистане
.