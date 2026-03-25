Ирак заявил, что будет отражать атаки на проиранское ополчение

БАГДАД, 25 мар - РИА Новости. Иракские вооруженные силы будут всеми способами отражать атаки самолетов, ракет и беспилотников по проиранским Силам народного ополчения и другим вооруженным отрядам, сообщил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Сабах ан-Нааман по итогам заседания совета нацбезопасности.

Кроме того, решено преследовать лиц, причастных к нападениям на учреждения безопасности, граждан и дипломатические миссии, выявлять организации, к которым они принадлежат, а также принимать юридические меры.