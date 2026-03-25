17:13 25.03.2026 (обновлено: 17:24 25.03.2026)
После атаки на "Арктик Метагаз" возбудили дело о международном терроризме
Следственный комитет РФ по факту инцидента с газовозом "Арктик Метагаз" возбудил уголовное дело по статье об акте международного терроризма, заявил помощник... РИА Новости, 25.03.2026
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082384507_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_cd19d73e8285074f9633ca3a61f6b443.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© REUTERS / Marina MilitareРоссийский танкер Arctic Metagaz, дрейфующий в международных водах Средиземного моря
Российский танкер Arctic Metagaz, дрейфующий в международных водах Средиземного моря
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Следственный комитет РФ по факту инцидента с газовозом "Арктик Метагаз" возбудил уголовное дело по статье об акте международного терроризма, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"По факту инцидента с танкером "Арктик Метагаз" Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". В ходе расследования будут установлены причины и виновные в повреждении танкера", - сказал Патрушев на совещании Морской коллегии.
Патрушев подчеркнул, что полученные доказательства должны лечь в основу позиции России о том, что возмещение ущерба возлагается на агрессора в соответствии с нормами международного права. При этом, как отметил Патрушев, сами прибрежные государства, как и Международная морская организация, воздерживаются от какой-либо оценки атаки на это гражданское судно.
Как сообщал 3 марта Минтранс РФ, российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены.
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
МИД России оценил позицию Европы по атаке на газовоз "Арктик Метагаз"
23 марта, 15:34
 
