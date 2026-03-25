Иран разрешил дружественным судам проходить через Ормузский пролив

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Проход через Ормузский пролив запрещен только судам противников, к которым Тегеран относит США и Израиль, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Враг пытался с помощью других государств разблокировать пролив, но безуспешно. Пролив закрыт исключительно для вражеских судов", — приводит его слова телеканал "Аль-Алям".
По данным агентства Tasnim, в список стран, чьим судам проход разрешен, попали Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Ранее в среду агентство Bloomberg опубликовало текст мирного плана, который Вашингтон якобы передал Тегерану. Согласно одному из 15 положений, Ормузский пролив должен оставаться зоной свободного судоходства.
Как отмечается, Тегеран от требований отказался, назвав их нелогичными. В Белом доме же заявили, что публикация содержит много дезинформации, однако в ней есть и правдивые сведения.
До этого иранское телевидение передавало, что страна намерена противостоять агрессии до выполнения всех ее требований. Среди них — гарантии неповторения войны в будущем, компенсация ущерба и контроль над Ормузским проливом.