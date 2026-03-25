https://ria.ru/20260325/altay-2082752363.html
"Военные юристы" обманывали семьи участников СВО на Алтае
Правоохранительные органы в Алтайском крае задержали организатора группы "военных юристов", которые зарабатывали на якобы предоставлении помощи семьям... РИА Новости, 25.03.2026
происшествия
алтайский край
россия
барнаул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
https://ria.ru/20260307/moshenniki-2079166122.html
https://ria.ru/20260312/mvd-2080326578.html
алтайский край
россия
барнаул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы в Алтайском крае задержали организатора группы "военных юристов", которые зарабатывали на якобы предоставлении помощи семьям участников СВО в розыске их без вести пропавших родных и получении выплат, сообщает прокуратура региона.
В ведомстве пояснили, что уголовное дело о хищениях под видом оказания юридических услуг членам семей участников специальной военной операции было возбуждено после прокурорской проверки на основании данных регионального отделения "Народного фронта".
"Индивидуальным предпринимателем в городе Барнауле
был арендован офис, где с привлечением других лиц проводились беседы с родственниками военнослужащих. Им предлагалось заключать договоры об оказании помощи в поиске без вести пропавших бойцов, получении различных материальных выплат. В действительности все действия сводились к формированию однотипных шаблонных обращений в различные ведомства, без последующего направления или контроля за результатом их рассмотрения", - говорится в сообщении.
Когда люди интересовались результатом выполнения взятых обязательств, с ними прекращали общение и переставали выходить на связь, отметили в ведомстве. При этом стоимость услуг варьировалась от 25 до 75 тысяч рублей.
В полиции по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ
(мошенничество). Его расследование взял под личный контроль начальник ГУМВД России по Алтайскому краю
Сергей Камышев. В отношении нескольких фигурантов проводятся следственные действия.
"Потерпевшим нанесен ущерб в сумме 280 тысяч рублей. Организатор задержан... Следователь вышел с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.