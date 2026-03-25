"Военные юристы" обманывали семьи участников СВО на Алтае

НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы в Алтайском крае задержали организатора группы "военных юристов", которые зарабатывали на якобы предоставлении помощи семьям участников СВО в розыске их без вести пропавших родных и получении выплат, сообщает прокуратура региона.

В ведомстве пояснили, что уголовное дело о хищениях под видом оказания юридических услуг членам семей участников специальной военной операции было возбуждено после прокурорской проверки на основании данных регионального отделения "Народного фронта".

"Индивидуальным предпринимателем в городе Барнауле был арендован офис, где с привлечением других лиц проводились беседы с родственниками военнослужащих. Им предлагалось заключать договоры об оказании помощи в поиске без вести пропавших бойцов, получении различных материальных выплат. В действительности все действия сводились к формированию однотипных шаблонных обращений в различные ведомства, без последующего направления или контроля за результатом их рассмотрения", - говорится в сообщении.

Когда люди интересовались результатом выполнения взятых обязательств, с ними прекращали общение и переставали выходить на связь, отметили в ведомстве. При этом стоимость услуг варьировалась от 25 до 75 тысяч рублей.

В полиции по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Его расследование взял под личный контроль начальник ГУМВД России по Алтайскому краю Сергей Камышев. В отношении нескольких фигурантов проводятся следственные действия.