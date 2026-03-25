"Военные юристы" обманывали семьи участников СВО на Алтае - РИА Новости, 25.03.2026
06:26 25.03.2026
"Военные юристы" обманывали семьи участников СВО на Алтае
"Военные юристы" обманывали семьи участников СВО на Алтае
"Военные юристы" обманывали семьи участников СВО на Алтае

На Алтае задержали главу группы аферистов, обманывавших семьи участников СВО

Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы в Алтайском крае задержали организатора группы "военных юристов", которые зарабатывали на якобы предоставлении помощи семьям участников СВО в розыске их без вести пропавших родных и получении выплат, сообщает прокуратура региона.
В ведомстве пояснили, что уголовное дело о хищениях под видом оказания юридических услуг членам семей участников специальной военной операции было возбуждено после прокурорской проверки на основании данных регионального отделения "Народного фронта".
"Индивидуальным предпринимателем в городе Барнауле был арендован офис, где с привлечением других лиц проводились беседы с родственниками военнослужащих. Им предлагалось заключать договоры об оказании помощи в поиске без вести пропавших бойцов, получении различных материальных выплат. В действительности все действия сводились к формированию однотипных шаблонных обращений в различные ведомства, без последующего направления или контроля за результатом их рассмотрения", - говорится в сообщении.
Когда люди интересовались результатом выполнения взятых обязательств, с ними прекращали общение и переставали выходить на связь, отметили в ведомстве. При этом стоимость услуг варьировалась от 25 до 75 тысяч рублей.
В полиции по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Его расследование взял под личный контроль начальник ГУМВД России по Алтайскому краю Сергей Камышев. В отношении нескольких фигурантов проводятся следственные действия.
"Потерпевшим нанесен ущерб в сумме 280 тысяч рублей. Организатор задержан... Следователь вышел с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.
