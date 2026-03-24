Жительница Севастополя рассказала о коте, потерявшемся после взрыва в доме

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Жительница Севастополя Ирина рассказала РИА Новости, что после взрыва в соседнем жилом доме им пришлось спешно покинуть свою квартиру из-за чего потерялся домашний любимец – кот по кличке Зевс.

"Мы достаточно быстро уехали, нам очень сильно повезло не пострадать, хотя мы из 5 подъезда, прямо напротив торца пострадавшего сильнее всего дома. Пожарные попросили покинуть помещение, спросили, есть ли в квартире дети. Мы сразу ехали, но не смогли забрать кота, потому что он то ли сбежал, то ли спрятался", - сказала Ирина.