Развожаев рассказал о коте, который выжил при взрыве в Севастополе
21:02 24.03.2026 (обновлено: 22:13 24.03.2026)
Развожаев рассказал о коте, который выжил при взрыве в Севастополе
Кот Зевс пережил взрыв в доме в Севастополе, но испугался и убежал, его поиски продолжаются, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
происшествия
севастополь
михаил развожаев
взрыв и обрушение дома в севастополе
Развожаев: кот Зевс пережил взрыв в доме в Севастополе, но испугался и убежал

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Кот Зевс пережил взрыв в доме в Севастополе, но испугался и убежал, его поиски продолжаются, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее жительница Севастополя Ирина рассказала РИА Новости, что после взрыва в соседнем жилом доме им пришлось спешно покинуть свою квартиру из-за чего потерялся домашний любимец – кот по кличке Зевс. Ирина проживает по соседству с домом, где произошел взрыв. Ее дом также задело взрывной волной.
"Некоторые жильцы потеряли своих питомцев, они от испуга могли убежать и спрятаться. Так сейчас ищут большого рыжего мейн-куна по кличке Зевс: животное пережило взрыв, но убежало. Хозяева очень переживают за него", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор попросил, что если кто увидит кота, написать в личные сообщения правительства Севастополя "ВКонтакте".
"Моя команда свяжется с семьей", - подчеркнул губернатор.
В доме номер 14 по улице Павла Корчагина в Севастополе на первом этаже произошёл взрыв, повреждёнными и разрушенными оказались квартиры всего первого подъезда. Взрывной волной также были повреждены квартиры стоящего рядом дома номер 20, как минимум в 20 из них произошёл пожар. По последним данным губернатора города, одна женщина погибла, госпитализированы 12 человек, включая троих детей.
