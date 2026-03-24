Развожаев рассказал о коте, который выжил при взрыве в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Кот Зевс пережил взрыв в доме в Севастополе, но испугался и убежал, его поиски продолжаются, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В доме номер 14 по улице Павла Корчагина в Севастополе на первом этаже произошёл взрыв, повреждёнными и разрушенными оказались квартиры всего первого подъезда. Взрывной волной также были повреждены квартиры стоящего рядом дома номер 20, как минимум в 20 из них произошёл пожар. По последним данным губернатора города, одна женщина погибла, госпитализированы 12 человек, включая троих детей.