https://ria.ru/20260324/zevs-2082719565.html
Развожаев рассказал о коте, который выжил при взрыве в Севастополе
Кот Зевс пережил взрыв в доме в Севастополе, но испугался и убежал, его поиски продолжаются, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T21:02:00+03:00
2026-03-24T22:13:00+03:00
происшествия
севастополь
михаил развожаев
взрыв и обрушение дома в севастополе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082550628_0:3:1092:617_1920x0_80_0_0_d8b8e01afdd916f53b4c79c6bb262598.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082550628_134:0:959:619_1920x0_80_0_0_ca762509f89175e3ea8e9705b799abbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев, взрыв и обрушение дома в севастополе
Развожаев: кот Зевс пережил взрыв в доме в Севастополе, но испугался и убежал
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Кот Зевс пережил взрыв в доме в Севастополе, но испугался и убежал, его поиски продолжаются, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее жительница Севастополя
Ирина рассказала РИА Новости, что после взрыва в соседнем жилом доме им пришлось спешно покинуть свою квартиру из-за чего потерялся домашний любимец – кот по кличке Зевс. Ирина проживает по соседству с домом, где произошел взрыв. Ее дом также задело взрывной волной.
"Некоторые жильцы потеряли своих питомцев, они от испуга могли убежать и спрятаться. Так сейчас ищут большого рыжего мейн-куна по кличке Зевс: животное пережило взрыв, но убежало. Хозяева очень переживают за него", - написал Развожаев
в своем Telegram-канале
.
Губернатор попросил, что если кто увидит кота, написать в личные сообщения правительства Севастополя "ВКонтакте".
"Моя команда свяжется с семьей", - подчеркнул губернатор.
В доме номер 14 по улице Павла Корчагина в Севастополе на первом этаже произошёл взрыв, повреждёнными и разрушенными оказались квартиры всего первого подъезда. Взрывной волной также были повреждены квартиры стоящего рядом дома номер 20, как минимум в 20 из них произошёл пожар. По последним данным губернатора города, одна женщина погибла, госпитализированы 12 человек, включая троих детей.