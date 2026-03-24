Сийярто припомнил Зеленскому номер с игрой на рояле без рук
2026-03-24T13:36:00+03:00
БУДАПЕШТ, 24 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опубликовал короткое видео, в котором вновь припомнил Владимиру Зеленскому номер "Игра на рояле без рук".
На видеозаписи, размещенной в соцсети Instagram*, Сийярто вместе с замглавы МВД Венгрии Бенце Ретвари и венгерским пианистом Гергеем Богани пытается играть на синтезаторе в шесть рук, шутит и обсуждает, как сложно научиться играть на рояле и сколько нужно репетировать.
"Как Зеленский: раз, два, три!" — сказал Сийярто, последние слова произнося по-русски и замахнувшись рукой.
После этого видеозапись прерывается на кадры выступления Зеленского в телепередаче "Вечерний квартал" в 2016 году с номером "Игра на рояле без рук".
Затем снова следуют кадры игры Сийярто, Ретвари и Богани, аплодисменты и поклон.
Ранее Сийярто прокомментировал угрозы Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что это показатель бескультурья человека, "но чего ожидать от того, кто играл на рояле, подняв обе руки вверх". Сийярто также подчеркивал, что правительство Венгрии не может сформировать украинский актер, играющий на рояле с поднятыми руками.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.